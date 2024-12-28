Ne Kurutma Makinesi Alın Ne İpe Dizin! Çamaşırları En Kısa Sürede Kurutan Yöntem Ortaya Çıktı

ISITMALI KURUTMA YÖNTEMİ

Isıtmalı kurutma askıları, kış aylarında çamaşır kurutma işlemini kolaylaştıran popüler bir alternatiftir. İçerisindeki ısıtma elemanları sayesinde metal çubuklar ısınır ve çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlar. Çoğu model, ısıyı içeride tutmaya yardımcı olan özel bir örtüyle birlikte gelir. Elektrik enerjisiyle çalışan bu askılar, çamaşır kurutma makinelerine göre daha az enerji harcar ve daha ekonomiktir.