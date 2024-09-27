Ne Konut Ne Arsa Ne De Altın! Son Zamanların En Karlısı, Yatırım İçin Bunu Alın

Forte Teknoloji’nin iştiraki CETWELL, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenlere yönelik önemli tavsiyeler sundu. Son dönemde arsa ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarına olan ilginin yanında, uzmanlar tarım sektörüne yönelmeyi öneriyor. Özellikle anahtar teslim sera projelerine yatırım yapmanın, modern ve verimli bir tarım ortamı sağlayarak daha kârlı olduğu belirtiliyor. Türkiye'deki modern sera alanları her yıl büyümekte ve topraksız tarım uygulamalarıyla birlikte daha sürdürülebilir bir üretim yöntemi sunuyor.

EKONOMİK OLARAK KAZANÇLI

Forte Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, topraksız tarımın hem çevre dostu hem de yüksek verimli bir yöntem olduğunu vurgulayarak, bu yöntemin kimyasal kullanımını azalttığını ve hastalıklardan koruma sağladığını ifade etti. Topraksız seraların, modern teknolojilerle desteklendiğini belirten Bayrak, bu alandaki yatırımların ekonomik açıdan oldukça kazançlı olduğunu dile getirdi.

Bayrak ayrıca, sera yatırımlarının sadece finansal kazançla sınırlı kalmadığını, tarımsal verimliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, Türkiye'de sera yatırımlarının gelecekte daha da yaygınlaşacağı ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam edeceği öngörülüyor.