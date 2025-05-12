Ne Koç Holding, Ne de Sabancı Holding: Borsa İstanbul'da Piyasa Değeri En Yüksek Şirket Belli Oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri listesi değişti. 5-9 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,43 oranında yükselerek haftayı 9.390,51 puanla tamamlamıştı. Endeksteki bu yükselişle birlikte şirketlerin piyasa değerlerinde de dikkat çekici değişimler yaşandı. Haftalık performanslar baz alındığında, en yüksek ve en düşük piyasa değerine sahip şirketler yeniden sıralandı. Zirvede yer alan dev şirketler pozisyonlarını korurken, bazı hisselerde yaşanan değer artışları sıralamayı önemli ölçüde etkiledi.