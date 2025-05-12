Ne Koç Holding, Ne de Sabancı Holding: Borsa İstanbul'da Piyasa Değeri En Yüksek Şirket Belli Oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri sıralaması değişti. Endeksteki yükselişle birlikte bazı şirketler zirveye tırmanırken, bazıları listenin alt sıralarına geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri listesi değişti. 5-9 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,43 oranında yükselerek haftayı 9.390,51 puanla tamamlamıştı. Endeksteki bu yükselişle birlikte şirketlerin piyasa değerlerinde de dikkat çekici değişimler yaşandı. Haftalık performanslar baz alındığında, en yüksek ve en düşük piyasa değerine sahip şirketler yeniden sıralandı. Zirvede yer alan dev şirketler pozisyonlarını korurken, bazı hisselerde yaşanan değer artışları sıralamayı önemli ölçüde etkiledi.
İŞTE BORSADA PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK HİSSELER
20 - EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EKIZ)
Piyasa Değeri: 544.998.400 TL
Sabit kaldı
19 - VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKFYO)
Piyasa Değeri: 524.700.000 TL
1 sıra yükseldi
18 - CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (CASA)
Piyasa Değeri: 512.540.000 TL
8 sıra düştü
17 - AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR)
Piyasa Değeri: 503.550.000 TL
Sabit kaldı
16 - HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HUBVC)
Piyasa Değeri: 476.000.000 TL
Sabit kaldı
15 - SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SANEL)
Piyasa Değeri: 466.971.400 TL
1 sıra düştü
14 - RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (RODRG)
Piyasa Değeri: 464.492.600 TL
1 sıra yükseldi
13 - OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OYAYO)
Piyasa Değeri: 463.200.000 TL
4 sıra yükseldi
12 - İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (IDGYO)
Piyasa Değeri: 454.500.000 TL
1 sıra yükseldi
11 - UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS)
Piyasa Değeri: 390.600.000 TL
1 sıra yükseldi
10 - ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (ATSYH)
Piyasa Değeri: 350.560.000 TL
1 sıra yükseldi
9 - GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (GRNYO)
Piyasa Değeri: 335.250.000 TL
1 sıra yükseldi
8 - ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS)
Piyasa Değeri: 321.000.000 TL
Sabit kaldı
7 - MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (MMCAS)
Piyasa Değeri: 287.543.100 TL
Sabit kaldı
6 - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO)
Piyasa Değeri: 259.140.000 TL
Sabit kaldı
5 - BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. (BRMEN)
Piyasa Değeri: 241.878.400 TL
Sabit kaldı
4 - EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUKYO)
Piyasa Değeri: 216.000.000 TL
1 sıra düştü
3 - EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO)
Piyasa Değeri: 208.600.000 TL
2 sıra düştü
2 - DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DIRIT)
Piyasa Değeri: 206.610.000 TL
2 sıra yükseldi
1 - EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ETYAT)
Piyasa Değeri: 199.200.000 TL
1 sıra yükseldi
İŞTE BORSADA PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER
20 - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKB)
Piyasa Değeri: 145.563.600.000 TL
Sabit kaldı
19 - HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)
Piyasa Değeri: 155.637.900.000 TL
Sabit kaldı
18 - SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)
Piyasa Değeri: 165.184.900.000 TL
1 sıra düştü
17 - ERDEMİR EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Piyasa Değeri: 167.860.000.000 TL
1 sıra yükseldi
16 - KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KENT)
Piyasa Değeri: 182.600.000.000 TL
Sabit kaldı
15 - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
Piyasa Değeri: 203.060.000.000 TL
2 sıra düştü
14 - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK)
Piyasa Değeri: 204.249.700.000 TL
Sabit kaldı
13 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TTKOM)
Piyasa Değeri: 204.750.000.000 TL
2 sıra yükseldi
12 - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (VAKBN)
Piyasa Değeri: 223.108.200.000 TL
Sabit kaldı
11 - TÜPRAŞ – TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)
Piyasa Değeri: 247.978.600.000 TL
Sabit kaldı
10 - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISCTR)
Piyasa Değeri: 257.749.700.000 TL
1 sıra düştü
9 - AKBANK T.A.Ş. (AKBNK)
Piyasa Değeri: 259.376.000.000 TL
1 sıra yükseldi
8 - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Piyasa Değeri: 290.697.000.000 TL
Sabit kaldı
7 - FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Piyasa Değeri: 321.082.700.000 TL
Sabit kaldı
6 - KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL)
Piyasa Değeri: 364.915.700.000 TL
Sabit kaldı
5 - TÜRK HAVAYOLLARI A.O. (THYAO)
Piyasa Değeri: 405.720.000.000 TL
1 sıra düştü
4 - ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)
Piyasa Değeri: 408.300.000.000 TL
1 sıra yükseldi
3 - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN)
Piyasa Değeri: 425.040.000.000 TL
Sabit kaldı
2 - ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Piyasa Değeri: 680.352.000.000 TL
Sabit kaldı
1 - QNB BANK A.Ş. (QNBTR)
Piyasa Değeri: 883.562.500.000 TL
Sabit kaldı