Ne Klima Ne Vantilatör! Evinizi Buz Gibi Yapacak 6 Uygun Fiyatlı Yöntem

5. Isı Yayan Aletleri Azaltın

Fırın, ütü, saç kurutma makinesi gibi cihazlar ekstra ısı yayarak ortamı daha da sıcak hale getirir. Bu nedenle bu tür eşyaları günün serin saatlerinde kullanmakta fayda var. Aynı şekilde, kullanılmayan lambaları kapatmak da ortam ısısını kontrol altında tutmak için önemli bir adımdır.