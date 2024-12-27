‘Ne Kaybederiz Ki’ Dedi, Bu İşi Kurdu: 2 Yılda 17 Ülkeye İhracata Başladı!

DEVLET DESTEĞİ ŞİRKETE CAN SUYU OLDU

İlk olarak KOSGEB’den hibe alarak lazer kesim makinesi temin eden ve faizsiz kredi kullanan Usta, devlet desteğinin işin gelişmesinde büyük bir katkı sağladığını belirtti. “Devlet desteği can suyu oldu çünkü olmasaydı makine alamazdık. Faizsiz krediyi peyderpey ödedik, o da avantaj sağladı çünkü ilk başlarken neredeyse sıfırdık, finansman oldu” dedi.

2 YILDA 17 ÜLKEYE İHRAÇ ETTİ

2023 yılı itibarıyla taşıyıcı bant sistemlerini ilk kez Portekiz’e ihraç eden Muhammed Usta, kısa sürede ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya gibi 17 farklı ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarı elde etti.