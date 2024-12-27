‘Ne Kaybederiz Ki’ Dedi, Bu İşi Kurdu: 2 Yılda 17 Ülkeye İhracata Başladı!
Giresun'da kurduğu taşıyıcı bant sistemleri firmasını devlet desteği ile büyüten 28 yaşındaki Muhammed Usta, kısa süre içinde 17 ülkeye ihracat yapmayı başardı.
Kaynak: AA
2022 yılında kurduğu şirketle büyük bir başarı yakalayan Muhammed Usta, devlet desteğinin işin büyümesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Muhammed Usta, yüksek lisansını tamamladıktan sonra Giresun'un Bulancak ilçesinde taşıyıcı bant sistemleri üreten bir firmada bir yıl çalıştı.
HER ŞEY ‘NE KAYBEDERİZ Kİ?’ DİYEREK BAŞLADI
Tecrübeli iki arkadaşının desteğiyle kendi işini kurma kararını veren Usta, "Ne kaybederiz ki?" diyerek yola çıktıklarını söyledi.
DEVLET DESTEĞİ ŞİRKETE CAN SUYU OLDU
İlk olarak KOSGEB’den hibe alarak lazer kesim makinesi temin eden ve faizsiz kredi kullanan Usta, devlet desteğinin işin gelişmesinde büyük bir katkı sağladığını belirtti. “Devlet desteği can suyu oldu çünkü olmasaydı makine alamazdık. Faizsiz krediyi peyderpey ödedik, o da avantaj sağladı çünkü ilk başlarken neredeyse sıfırdık, finansman oldu” dedi.
2 YILDA 17 ÜLKEYE İHRAÇ ETTİ
2023 yılı itibarıyla taşıyıcı bant sistemlerini ilk kez Portekiz’e ihraç eden Muhammed Usta, kısa sürede ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya gibi 17 farklı ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarı elde etti.
YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM HEDEFİ
Firmanın gelişmesinde önemli bir adım daha atan Usta, Almanya’daki bir firma ile işbirliği yaparak uçak gövdesi işleyen CNC makinelerinin akustik kabinlerini üretmeye başladıklarını belirtti. “Uçak gövdelerini işleyen CNC makinelerin akustik kabinlerini imal ediyoruz. Yer imkanı bulabilirsek bu işi daha da geliştirip istihdamı 100 kişiye çıkarma hedefimiz var” diyen Usta, yerli üretimle sektörde daha büyük bir yer edinmeyi amaçlıyor.