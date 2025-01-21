Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok

HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRÜYOR MU?

Karadeniz’de bol miktarda bulunan bu özel balık, ne yazık ki hamsi ve mezgit kadar popüler değil. Ancak, hem ekonomik oluşu hem de sunduğu sağlık faydalarıyla daha fazla ilgiyi hak ediyor. Tirsi balığını sofralarında deneyenler, bu lezzeti vazgeçilmezleri arasına ekliyor.