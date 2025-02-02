Ne İstanbul Ne Ankara! O İlçeler Kirada İstanbul'u Solladı: Fiyatlar Zirveyi Gördü

Özellikle lüks konutların yoğun olduğu ilçelerde fiyatlar dikkat çekici seviyelere yükseldi. İzmir’de 12 ilçede kira bedelleri, 22 bin 104 TL olarak belirlenen 2025 asgari ücretini aşarken, en yüksek kira fiyatlarına sahip ilçeler şu şekilde sıralandı: