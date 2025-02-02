Ne İstanbul Ne Ankara! O İlçeler Kirada İstanbul'u Solladı: Fiyatlar Zirveyi Gördü
Son yıllarda Türkiye genelinde hızla artan konut kiraları, 2025 yılında İzmir’de yeni zirvelere ulaştı. Yüksek enflasyon ve azalan konut arzı nedeniyle fiyatlar hızla yükselirken, İzmir genelinde ortalama kira bedeli asgari ücreti geride bıraktı. Kentin gözde üç ilçesinde ise kira bedelleri 30 bin TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın verilerine göre, İzmir’de konut kiraları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 oranında arttı. Kent genelinde ortalama metrekare kira bedeli 226 TL olurken, 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 22 bin 600 TL'ye ulaştı.
Özellikle lüks konutların yoğun olduğu ilçelerde fiyatlar dikkat çekici seviyelere yükseldi. İzmir’de 12 ilçede kira bedelleri, 22 bin 104 TL olarak belirlenen 2025 asgari ücretini aşarken, en yüksek kira fiyatlarına sahip ilçeler şu şekilde sıralandı:
3 İLÇE REKOR KIRDI
Güzelbahçe: 32.800 TL
Çeşme: 32.800 TL
Urla: 32.300 TL
Narlıdere: 27.700 TL
Karşıyaka: 26.400 TL