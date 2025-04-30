Ne İstanbul, Ne Ankara, Ne İzmir: Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şehirleri Belli Oldu! Zirvedeki İl Şaşırttı
Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi’nin raporuna göre Türkiye’nin en hızlı büyüyüp gelişen şehirleri belli oldu. Sanayi, ulaşım, nüfus artışı ve yaşam kalitesine göre belirlenen listede zirvedeki il şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi’nin yayımladığı son rapor, Türkiye’de yükselişe geçen şehirleri gözler önüne serdi. Nüfus artışı, sanayi yatırımları, altyapı projeleri ve yaşam kalitesindeki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan listeye giren iller dikkat çekti. Özellikle son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden birçok şehir yükselişe geçerek öne çıktı.
BÖLGESEL KALKINMADA YENİ DÖNEM
Türkiye genelinde yürürlüğe giren yeni ekonomik stratejiler, gelişmekte olan şehirlerin sıralamasını da etkiledi. Geleneksel olarak sanayi ve turizmle ön plana çıkan şehirlerin yanı sıra, son yıllarda kamu yatırımları ve özel sektör teşvikleriyle Güneydoğu illerinin ciddi bir ivme yakaladığı görüldü.
ŞEHİRLER HANGİ KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ?
Raporda şehirlerin gelişim düzeyi şu başlıca göstergelerle analiz edildi:
Nüfus artış hızı
Yeni sanayi yatırımları ve üretim hacmi
İstihdam oranlarındaki artış
Altyapı ve ulaşım projelerinin kapsamı
Yaşam kalitesinde sağlanan yükseliş
Bu ölçütler doğrultusunda, şehirlerin son 5 yıllık performansı değerlendirilerek liste oluşturuldu. Rapor, Türkiye’de bölgesel kalkınma dengesinin değişmeye başladığını ve özellikle iç ve doğu bölgelerdeki şehirlerin önümüzdeki dönemde daha da öne çıkabileceğini gösterdi.
EN HIZLI GELİŞEN İLLER BELLİ OLDU
Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin son 5 yılda en hızlı büyüyen şehirleri belli oldu.
Gaziantep: Güçlü sanayisi ve ihracat potansiyeliyle ilk sırada yer aldı.
Şanlıurfa: Ulaşım ve altyapı yatırımları sayesinde kalkınma hız kazandı.
Kayseri: Organize sanayi bölgelerinin büyümesiyle dikkat çekti.
Kocaeli: Liman ve sanayi faaliyetleri kentin gelişiminde önemli rol oynadı.
Mersin: Tarım, lojistik ve ticaret alanında büyük gelişme gösterdi.
Konya: Tarım ve sanayi dengesini koruyarak istikrarlı büyüme sağladı.
Diyarbakır: Yeni sanayi yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle ön plana çıktı.
Samsun: Sağlık turizmi ve liman yatırımlarıyla ivme kazandı.
Tekirdağ: Marmara Bölgesi’nde yatırım üssü olma yolunda ilerliyor.
Malatya: Deprem sonrası yeniden yapılanma süreciyle hızlı toparlanma yaşadı.