Ne İstanbul, Ne Ankara, Ne İzmir: Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şehirleri Belli Oldu! Zirvedeki İl Şaşırttı

BÖLGESEL KALKINMADA YENİ DÖNEM

Türkiye genelinde yürürlüğe giren yeni ekonomik stratejiler, gelişmekte olan şehirlerin sıralamasını da etkiledi. Geleneksel olarak sanayi ve turizmle ön plana çıkan şehirlerin yanı sıra, son yıllarda kamu yatırımları ve özel sektör teşvikleriyle Güneydoğu illerinin ciddi bir ivme yakaladığı görüldü.