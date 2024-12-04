Ne Hamsi Ne Çinekop! Ünlü Balıkçı Aralık Ayında Yenmesi Gereken Kanser Düşmanı Balığı Açıkladı

Balıkların iyice yağlandığı ve lezzetlerinin doruğa ulaştığı bu dönemde, doğru türleri seçmek sağlığınızı büyük ölçüde olumlu etkiler. Aralık ayında yağ oranı yüksek balıklar arasında uskumru ve lüfer öne çıkıyor. Ünlü balıkçı ustası, bu iki tür balığın, soğuk suların etkisiyle lezzetlarinin arttığını ve yüksek omega-3 içeriği sayesinde sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirtti. Palamut, torik, tekir ve tam mevsimi olan hamsi de Aralık sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.