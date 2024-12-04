Ne Hamsi Ne Çinekop! Ünlü Balıkçı Aralık Ayında Yenmesi Gereken Kanser Düşmanı Balığı Açıkladı
Soğuk kış günlerinde balık tüketmeyi sevenler için Aralık, lezzet ve sağlık açısından en verimli aylardan biridir.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkların iyice yağlandığı ve lezzetlerinin doruğa ulaştığı bu dönemde, doğru türleri seçmek sağlığınızı büyük ölçüde olumlu etkiler. Aralık ayında yağ oranı yüksek balıklar arasında uskumru ve lüfer öne çıkıyor. Ünlü balıkçı ustası, bu iki tür balığın, soğuk suların etkisiyle lezzetlarinin arttığını ve yüksek omega-3 içeriği sayesinde sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirtti. Palamut, torik, tekir ve tam mevsimi olan hamsi de Aralık sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
USKUMRUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
OMEGA-3 DEPOSU
Bilimsel araştırmalara göre uskumru, içerdiği yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri sayesinde özellikle kalp sağlığı ve kanser gibi önemli hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır. Omega-3 bakımından somon, hamsi ve istavritten daha zengin olan uskumru, sardalyeye yakın bir omega-3 seviyesine sahiptir. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında, uskumrunun en yağlı ve lezzetli döneminde tüketilmesi önerilir.
VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ
Uskumru, A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin yanı sıra B1, B2, B6, B12 vitaminlerini de bolca içerir. 100 gram uskumru, günlük B12 ihtiyacınızın %145’ini, D vitamininin %90’ını ve niasinin %45’ini karşılar. Bu zengin içerik, hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalıdır.
ÇOCUKLARIN KEMİK VE GÖZ SAĞLIĞI İÇİN OLMAZSA OLMAZ
Uskumru, içerdiği protein sayesinde çocukların kemik gelişimini destekler. Ayrıca göz sağlığını korumaya yardımcı olurken, karaciğer ve akciğer gibi organların yenilenmesine katkıda bulunur. Hafızayı güçlendiren enzimleri sayesinde sınav dönemindeki öğrenciler için de mükemmel bir besin kaynağıdır.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR, YAŞLANMAYI GECİKTİRİR
Yüksek miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum ve selenyum içeren uskumru, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Selenyum, bağışıklık sistemini desteklerken kanser riskini azaltır ve yaşlanma etkilerini geciktirir. Ayrıca kalp ve damar sağlığını koruyarak doku esnekliğini artırır.
HAMİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR
Uskumru, düşük civa içeriği sayesinde güvenle tüketilebilir. Ancak hamilelerin, porsiyon miktarına dikkat ederek tüketmeleri önerilir.