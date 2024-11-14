Ne Gramse Altın Ne de Bilezik: Satarken Asla Değer Kaybetmeyen Altınlar Belli Oldu
Yatırım denildiğinde akla ilk gelen araçlardan biri altındır. Güvenli liman olarak görülen altının bazı türleri, daha düşük risk taşıma özelliğiyle dikkat çeker. Kuyumcular, alım-satım sırasında değer kaybetmeyen 7 altın türünü yatırımcılara önerdi. İşte yatırımcıların tercih etmesi gereken altın çeşitleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yıllardır güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmıştır. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen, bazı altın türleri diğerlerine kıyasla daha az risk taşır ve bu nedenle yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilir. Hem alım hem satım sırasında değer kaybetmeyen altın çeşitleri, yatırımcıların uzun vadeli kazanç sağlamasına yardımcı olur. Kuyumcular, değer kaybı yaşamayan altın türünü açıkladı.
SATARKEN DEĞER KAYBI YAŞAMAYAN 7 ALTIN TÜRÜ ŞU ŞEKİLDE:
Reşat Altın: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden kalma, 7.20 gram ağırlığında 24 ayar bir altın olan Reşat altını, Padişah Reşad’ın tahta çıkışının onuncu yılı anısına basılmıştır. Kuyumcular, genellikle bu altını alış fiyatının 70-100 TL altında alır ve bu sayede satış sırasında değer kaybı minimumda kalır.
Tam Altın: 7.016 gram ağırlığındaki tam altın, bütçeye uygun şekilde temin edilebilir. Çeyrek ya da gram altın birikimi yapan yatırımcılar bu küçük parçaları birleştirerek tam altına sahip olabilir. Tam altın, güvenli bir yatırım seçeneği olarak değerini korur.
Cumhuriyet Altını: 7.216 gram ağırlığındaki Cumhuriyet altını, küçük yatırımcılar arasında popülerdir. Düzenli olarak gram veya çeyrek altın biriktirenler, zamanla Cumhuriyet altınına ulaşabilir. Satışta değer kaybı yaşanmaması, bu altını cazip kılar.
Gram Altın: Her bütçeye uygun olan gram altın, piyasadaki en küçük yatırım araçlarından biridir ve genellikle hediye olarak da kullanılır. Satarken düşük kayıp riski ve alış-satış fiyatlarının yakınlığı, gram altını tercih sebebi yapar.
Gremse Altın: 22 ayar ve 18.15 gram ağırlığında olan Gremse altın, büyük birikim düşünenler için uygundur ve satışta ciddi değer kaybı yaşatmaz.
Hamit Altın: Osmanlı dönemine ait, 22 ayar ve yaklaşık 7.2 gram ağırlığındaki Hamit altını, koleksiyon değeri taşıyan ve antika olarak değerlendirilen bir yatırım aracıdır.
Yarım Altın: İki çeyrek altına denk olan yarım altın, sıklıkla hediye olarak tercih edilir. Alış ve satış fiyatları arasındaki farkın düşük olması, onu güvenli bir yatırım seçeneği yapar.