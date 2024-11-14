Ne Gramse Altın Ne de Bilezik: Satarken Asla Değer Kaybetmeyen Altınlar Belli Oldu

Gram Altın: Her bütçeye uygun olan gram altın, piyasadaki en küçük yatırım araçlarından biridir ve genellikle hediye olarak da kullanılır. Satarken düşük kayıp riski ve alış-satış fiyatlarının yakınlığı, gram altını tercih sebebi yapar.

Gremse Altın: 22 ayar ve 18.15 gram ağırlığında olan Gremse altın, büyük birikim düşünenler için uygundur ve satışta ciddi değer kaybı yaşatmaz.