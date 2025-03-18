Ne Gram Ne Yarım Ne de Tam Altın! İslam Memiş rekor Kazandıracak Altını Açıkladı
Altın piyasası bir kez daha zirveye ulaştı. Gram altın, 3 bin 552 lira seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. İslam Memiş, gram, çeyrek, yarım ve tam altına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı.
Kaynak: A Haber
Finans Analisti İslam Memiş, canlı yayında altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni tahminler paylaşan Memiş, gram altının 4 bin 500 lira seviyelerine kadar yükseleceğini belirtti.
GRAM ALTIN 4.500 TL’YE ÇIKABİLİR
Altın piyasasındaki son hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, 2024 yılı içinde yükseliş trendinin devam edeceğine işaret etti.
Gram altın için 4 bin - 4 bin 500 lira seviyelerini öngören Memiş, kısa vadede fiyat düzeltmeleri yaşanabileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu belirtti.
Ons altın tarafında ise 3 bin - 3 bin 500 dolar seviyeleri için uyarılarda bulunan uzman isim, altındaki yükselişin süreceğini ifade etti.
AJDA BİLEZİKTE 2.400 LİRALIK ARTIŞ
Altın fiyatlarındaki dalgalanma, özellikle bilezik ve takı yatırımcılarını da yakından etkiliyor. Memiş, son günlerde popülerliği artan "Ajda bilezik" üzerinden bir fiyat analizi yaptı.
Ajda bilezik geçen hafta 10 gramlık Ajda bilezik 31 bin 250 lira seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise aynı bilezik 33 bin 650 liraya yükseldi. Sadece birkaç gün içinde 2 bin 400 liralık bir değer artışı yaşandı.
"FİYATA DEĞİL MİKTARA ÇOK DİKKAT EDİN"
Yatırımcının altında fiyata değil, miktara odaklanması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, "Al-sat makas aralığı bitti ona çok dikkat etsinler. Yüksekten satarım düşükten alırım modeli 3 yıl önce Türkiye'de bitti" dedi.
'ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI'
Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle, yatırım yapmak isteyen ancak bütçesi yeterli olmayanların gümüşe yatırım yapmalarını öneren Memiş, gram gümüş fiyatının şu an 40 liranın üzerinde olduğunu belirterek, gümüşün son dönemde altına kıyasla daha yüksek kazanç sağladığını hatırlattı.