Ne Gram Ne Yarım Ne de Tam Altın! İslam Memiş rekor Kazandıracak Altını Açıkladı

AJDA BİLEZİKTE 2.400 LİRALIK ARTIŞ

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, özellikle bilezik ve takı yatırımcılarını da yakından etkiliyor. Memiş, son günlerde popülerliği artan "Ajda bilezik" üzerinden bir fiyat analizi yaptı.

Ajda bilezik geçen hafta 10 gramlık Ajda bilezik 31 bin 250 lira seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise aynı bilezik 33 bin 650 liraya yükseldi. Sadece birkaç gün içinde 2 bin 400 liralık bir değer artışı yaşandı.