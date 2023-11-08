Ne gram ne çeyrek: Hepsinden çok kazandırıyor, hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor!

Altın yatırımcısını en az zarara uğratabilecek bir yatırım aracı olduğunu kaydeden kuyumcular şunu söyledi:

“Bakın şu küçücük parça 3052 lira geldi. Bu parça da 3.98 gram geldi. 1850 lira şu an gramı bu da 7363 TL tuttu. Müşteriler diyor ki, ‘Çöpte bulsak almayız.’ Ben diyorum ki, ‘Alın bana getirin…’”