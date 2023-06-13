Ne gram ne çeyrek: Hepsinden çok kazandırıyor, hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor!

Altın fiyatları 13 Haziran 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Sarraflar daha çok kazanmak isteyen yatırımcılara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor. Öte yandan FED faiz kararı toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.