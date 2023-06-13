Ne gram ne çeyrek: Hepsinden çok kazandırıyor, hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor!
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Haziran 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Uzmanlar, yatırımcılar için daha çok kazandıran altının ne olduğunu açıkladı.
Altın fiyatları 13 Haziran 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Sarraflar daha çok kazanmak isteyen yatırımcılara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor. Öte yandan FED faiz kararı toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.
Beklenen açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı gününün altın fiyatları ve detaylar...
ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR
Altın yatırımcıları için dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarraflar yurttaşlara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor. Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altına ilişkin konuştu.
Urfan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır”