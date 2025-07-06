Ne Gram Altın Ne Mevduat Ne Dolar! Yatırımcısını Havalara Uçurdu, 1 Haftada Köşeyi Döndürdü
1-4 Temmuz haftasında yatırım araçlarının performansında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Borsa İstanbul'daki yükseliş dikkat çekerken, döviz kurları ve altın fiyatlarında sınırlı hareketler gözlendi. Haftanın en çok kazandıranı açık ara hisse senetleri oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, yatırımcısına bu hafta güçlü bir getiri sağladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 9,26’lık yükseliş ile dikkat çekerek 10.275,75 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.450 puanı, en yüksek ise 10.379 puanı test etti.
Altın yatırımcısı da bu hafta kazançlı çıktı ancak getiriler borsa kadar yüksek olmadı. Kapalıçarşı’da:
Gram altın: Yüzde 1,62 değer kazanarak 4.267 TL seviyesine yükseldi.
Cumhuriyet altını: Haftayı yüzde 1,31 primle 28.754 TL seviyesinden kapattı.
Çeyrek altın: Yüzde 1,32’lik artışla 7.126 TL'ye ulaştı.
DÖVİZDE YÖN BELİRSİZ
Döviz kurlarında ise karışık bir seyir gözlendi.
ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,13 düşüşle 39,83 TL'ye geriledi.
Euro, yüzde 0,35 yükselerek 46,99 TL seviyesine çıktı.
FONLARDA HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKTI
Yatırım fonları genel olarak kazandırırken, emeklilik fonları yüzde 4,29, yatırım fonları ise ortalama %2,95 değer kazandı.
Kategorilere göre en çok kazandıran fon grubu ise yüzde 8,32 getiriyle hisse senedi fonları oldu. Bu durum, borsadaki genel yükseliş trendini fon performansına da yansıttı.
HAFTANIN YILDIZI BORSA OLDU
1-4 Temmuz haftasında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı Borsa İstanbul olurken, altın yatırımcısı da küçük bir kazançla haftayı kapattı. Döviz ise temkinli hareket etti. Fon tarafında ise hisse ağırlıklı portföyler yatırımcısına yüz güldürdü. Yatırımcılar, piyasalardaki bu tabloyu dikkatle takip etmeye devam ediyor.