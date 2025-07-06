Ne Gram Altın Ne Mevduat Ne Dolar! Yatırımcısını Havalara Uçurdu, 1 Haftada Köşeyi Döndürdü

HAFTANIN YILDIZI BORSA OLDU

1-4 Temmuz haftasında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı Borsa İstanbul olurken, altın yatırımcısı da küçük bir kazançla haftayı kapattı. Döviz ise temkinli hareket etti. Fon tarafında ise hisse ağırlıklı portföyler yatırımcısına yüz güldürdü. Yatırımcılar, piyasalardaki bu tabloyu dikkatle takip etmeye devam ediyor.