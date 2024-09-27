Ne Gram Altın Ne Dolar: Gümüşte Yıllar Sonra Bir İlk!

ABD'nin parasal genişlemeye yönelmesi ve Çin’den gelen teşvik haberleri, emtia piyasalarını olumlu etkiliyor. Bu gelişmeler sonucunda birçok varlıkta değer artışı yaşanırken, altınla birlikte gümüş de yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gümüş, bu yükselişiyle yılın en çok kazandıran varlıklarından biri oldu.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNDE

Son dönemde artan taleplerle birlikte spot piyasada gümüşün ons fiyatı 32,50 doları aşarak 12 yıldır görülmeyen seviyelere ulaştı. En son 2011 yılında 50 dolarla rekor kıran gümüş, bu yıl içerisinde yüzde 35’ten fazla değer kazanarak önemli bir yatırım aracı haline geldi.