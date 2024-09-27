Ne Gram Altın Ne Dolar: Gümüşte Yıllar Sonra Bir İlk!
Altının ardı ardına kırdığı rekorların ardından gümüş de güçlü bir yükseliş sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Spot piyasada gümüşün onsu, 32,50 doları aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin parasal genişlemeye yönelmesi ve Çin’den gelen teşvik haberleri, emtia piyasalarını olumlu etkiliyor. Bu gelişmeler sonucunda birçok varlıkta değer artışı yaşanırken, altınla birlikte gümüş de yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gümüş, bu yükselişiyle yılın en çok kazandıran varlıklarından biri oldu.
GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNDE
Son dönemde artan taleplerle birlikte spot piyasada gümüşün ons fiyatı 32,50 doları aşarak 12 yıldır görülmeyen seviyelere ulaştı. En son 2011 yılında 50 dolarla rekor kıran gümüş, bu yıl içerisinde yüzde 35’ten fazla değer kazanarak önemli bir yatırım aracı haline geldi.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal gevşeme politikaları ve faiz indirim beklentileri, getirisi olmayan metallere olan talebi artırdı. Ayrıca, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için devreye aldığı teşvikler, endüstriyel kullanımda artış beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeler, gümüş fiyatlarının hızla yükselmesine katkı sağlarken, gümüş destekli Borsa yatırım fonlarına da yatırımcı ilgisi arttı.
Gümüş, endüstriyel kullanım ve küresel ekonomik politikaların etkisiyle yatırımcılara önemli kazanç fırsatları sunmaya devam ediyor.
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