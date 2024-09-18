Ne Ev Ne Arsa Hepsinden Daha Çok Kazandırıyor! Yatırım Yapan Para Basacak

Türkiye'de yatırımcıların eğilimleri değişmeye başladı. Artan fiyatlar ve dalgalı ekonomik koşullar, vatandaşların geleneksel yatırım araçları olan ev ve arsa yerine farklı seçeneklere yönelmelerine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Ev Ne Arsa Hepsinden Daha Çok Kazandırıyor! Yatırım Yapan Para Basacak - Resim: 1

Tapu dairelerinde yaşanan yoğunluk devam etse de, özellikle son dönemde konut ve arsa yatırımları eskisi kadar popüler değil. Yatırımcılar artık gayrimenkul sektöründe farklı fırsatlara yöneliyor.

Merkez Bankası'nın 2024'ün ikinci çeyreği verilerine göre, ticari gayrimenkul fiyat endeksi %7,3 oranında arttı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde metrekare fiyatları hızla yükselirken, bu durum kiracıları zor durumda bırakıyor. Ev sahipleri ise artan kira fiyatlarından faydalanarak kazançlarını artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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