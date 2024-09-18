Ne Ev Ne Arsa Hepsinden Daha Çok Kazandırıyor! Yatırım Yapan Para Basacak

Tapu dairelerinde yaşanan yoğunluk devam etse de, özellikle son dönemde konut ve arsa yatırımları eskisi kadar popüler değil. Yatırımcılar artık gayrimenkul sektöründe farklı fırsatlara yöneliyor.

Merkez Bankası'nın 2024'ün ikinci çeyreği verilerine göre, ticari gayrimenkul fiyat endeksi %7,3 oranında arttı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde metrekare fiyatları hızla yükselirken, bu durum kiracıları zor durumda bırakıyor. Ev sahipleri ise artan kira fiyatlarından faydalanarak kazançlarını artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi