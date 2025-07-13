Ne Dubai Çikolatası Ne Maraş Dondurması! Kilosu 1000 Liradan Satılıyor: Kavurucu Sıcakta Kapış Kapış Gidiyor

PORSİYONU 195, KİLOSU 1000 TL

Hem görünümü hem de lezzetiyle dikkat çeken bu özel dondurma, porsiyon olarak 195 TL'den, kilogram olarak ise 1000 TL'den satılıyor. Ürüne sadece bireysel tüketiciler değil, toplu alım yapanlar da yoğun ilgi gösteriyor. Geyik, “Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor” diye konuştu.