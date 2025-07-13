Ne Dubai Çikolatası Ne Maraş Dondurması! Kilosu 1000 Liradan Satılıyor: Kavurucu Sıcakta Kapış Kapış Gidiyor
Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da, sıcaklıklar gölgede 40 dereceye yaklaşırken, serinleme arayışındaki vatandaşlar çareyi özel tarifli dondurmada buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da yıllardır Zeynep Geyik adlı kadın üretici tarafından üretilen fıstık ezmesiyle kaplanıp çikolata sosuyla süslenen dondurma, kilogramı bin liradan satışa sunulmasına rağmen büyük ilgi görüyor.
KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR
Yıllardır Adana’da tatlı üretimi yapan Zeynep Geyik, sıcak yaz günleri için hazırladığı özel dondurmanın beklenenden fazla ilgi gördüğünü belirtti. Geyik, “Biz de bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı” dedi.
PORSİYONU 195, KİLOSU 1000 TL
Hem görünümü hem de lezzetiyle dikkat çeken bu özel dondurma, porsiyon olarak 195 TL'den, kilogram olarak ise 1000 TL'den satılıyor. Ürüne sadece bireysel tüketiciler değil, toplu alım yapanlar da yoğun ilgi gösteriyor. Geyik, “Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor” diye konuştu.
SICAKTAN KAÇANLAR DONDURMAYA KOŞTU
Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları temmuz ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Öğle saatlerinde gölgede dahi 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklar, kent sakinlerini soğuk tatlılara yönlendirdi. Geyik, “Adana’da yaz mevsiminde insanlar daha çok serinleten tatlıları tercih ediyor. Fıstık ve çikolatayla birleşen bu tarif ise tam da bu ihtiyaca cevap veriyor” ifadelerini kullandı.