Ne Domates Ne de Salatalık! Üreticilerin Yeni Gözdesi Oldu, Kilosu 3.600 Liradan Satılıyor

Kış aylarında sıcak içecek olarak yoğun şekilde tüketilen salep, pazardaki talep artışıyla birlikte üreticilerin ilgisini çekmeye başladı. Doğal yapısı ve sağlık açısından faydaları nedeniyle tüketiciler tarafından da tercih edilen salep, aynı zamanda tarımsal çeşitlilik arayışında olan çiftçiler için cazip bir seçenek haline geldi.

ÜRETİCİYE YENİ GELİR KAPISI SUNUYOR

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler, salep üretimi sayesinde önemli gelirler elde edebiliyor. Uygun iklim koşullarında ve doğru tarım teknikleriyle yapılan üretim, salebin ekonomik potansiyelini daha da artırıyor. Ancak bu alanda bazı zorluklar da bulunuyor.