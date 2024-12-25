Ne Dolar Ne Borsa! Ultra Zenginlerin Sır Gibi Sakladığı 3 Yatırımı Ortaya Çıktı: Duyunca Çok Şaşıracaksınız

SAĞLAM SERMAYE GEREKTİRİYOR

Bu yatırım stratejileri, ortalama bireysel yatırımcılar için uygun değil. Bu tür fırsatları bulmak ve anlamak zaman alır ve minimum yatırım miktarı 250 bin dolardan birkaç milyon dolara kadar çıkabilir. Büyük kurumsal yatırımcılar bile böylesine yatırım seçeneklerinden genellikle kaçınır, çünkü kanıtlanmamış stratejilere yatırım yapmak kurumsal yatırım anlayışına uymuyor. Addepar'ın İçgörü Analizleri Başkanı Dan Golosovker, tüm zengin ailelerin bu yolu seçmediğini, bazılarının niş varlıklara yatırım yapacak kadar gelişmiş olmadığını, diğerlerinin ise uzun vadeli bir yaklaşım veya aile üyeleri için daha istikrarlı bir gelir akışı sağlayan stratejileri tercih ettiğini belirtiyor.