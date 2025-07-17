Ne Doktor, Ne Pilot, Ne Mühendis: Diplomasız Mesleğin Maaşı 150 Bin TL'ye Dayandı
Deprem sonrası artan konut ihtiyacı inşaat sektörünü hareketlendirse de kalifiye eleman krizi her geçen gün büyüyor. Boyacı, kalıpçı, sıvacı gibi alanlarda çalışan ustaların maaşları 150 bin TL’ye ulaşmasına rağmen, sahada çalışacak eleman bulunamıyor.
Kaynak: İHA
6 Şubat depremlerinin ardından inşaat sektöründe artan konut ihtiyacı ve hızla yükselen maliyetler, sektörde yeni bir sorunu daha gün yüzüne çıkardı: kalifiye iş gücü eksikliği. Müteahhit Emre Gökdemir, sektörde çalışan bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis ve hatta hakim-savcıların gelirini geçtiğini belirterek, usta bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.
"70 BİNLE BAŞLIYOR, 150 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR"
İnşaat alanında deneyimli işçilerin maaşlarının 70 bin ile 150 bin TL arasında değiştiğini ifade eden Gökdemir, yüksek maaşlara rağmen sektörde büyük bir eleman açığı yaşandığını söyledi. “Yatırım yapmak istesek de iş gücü bulamıyoruz” diyen Gökdemir, bu durumun projelerin yavaşlamasına neden olduğunu dile getirdi.
"USTA BULMAK REZERVASYONLA, SÖZLER TUTULMUYOR"
Kalifiye eleman eksikliğinin sektörün en büyük çıkmazı haline geldiğini ifade eden Gökdemir, “Ustaları adeta önceden rezerve etmek zorundayız ama talepler öylesine yoğun ki birçok usta söz verdiği işe gitmeden daha yüksek teklif sunan başka bir firmaya yöneliyor” dedi. Boyacı, sıvacı, kalıpçı ve su tesisatçısı gibi alanlarda çalışan teknik elemanlara ciddi ihtiyaç olduğunu belirtti.
"HERKES MASA BAŞINA, ALANA GİDEN YOK"
Gökdemir ayrıca, eğitim sisteminin gençleri sahada çalışmak yerine masa başı mesleklere yönlendirdiğini belirterek, usta-çırak kültürünün giderek yok olduğunu söyledi. “Gençler artık teknik beceriler kazanmak yerine üniversite okuma hedefiyle yetişiyor. Oysa sahada çalışacak insana her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” diye konuştu.
“KONUT AÇIĞINI KAPATMAK ZORUNDAYIZ”
Deprem sonrası bölgelerde devletin TOKİ aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Gökdemir, “Biz de özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu süreçte kalifiye iş gücüne ulaşamamak bizi en çok zorlayan konu” dedi.
İnşaat sektöründe artan talep ve ciddi eleman sıkıntısı, kalifiye ustaların değerini artırırken, bu alanda yeni yetişen iş gücüne duyulan ihtiyaç da her geçen gün daha çok hissediliyor.