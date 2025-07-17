Ne Doktor, Ne Pilot, Ne Mühendis: Diplomasız Mesleğin Maaşı 150 Bin TL'ye Dayandı

“KONUT AÇIĞINI KAPATMAK ZORUNDAYIZ”

Deprem sonrası bölgelerde devletin TOKİ aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Gökdemir, “Biz de özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu süreçte kalifiye iş gücüne ulaşamamak bizi en çok zorlayan konu” dedi.

İnşaat sektöründe artan talep ve ciddi eleman sıkıntısı, kalifiye ustaların değerini artırırken, bu alanda yeni yetişen iş gücüne duyulan ihtiyaç da her geçen gün daha çok hissediliyor.