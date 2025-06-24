Ne Dil İstiyor Ne Meslek Ne Oturum! O Ülke Kapılarını Ardına Kadar Açtı: Giden 21 Günde Vatandaşlığı Kapıyor
Yeni Zelanda hükümetinin yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan “Active Investor Plus” programında şartları yumuşatmasının ardından, ülkeye yönelik başvurular rekor seviyeye ulaştı. Yatırım eşiği düşürülürken, dil şartı kaldırıldı, ülkede kalınması gereken süre ise üç haftaya kadar indirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Koalisyon hükümeti tarafından şubat ayında açıklanan ve nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, yatırımcı vizesinde köklü değişikliklere gidildi. Yeni kurallara göre, ülkeye yatırım yapan kişiler için oturum hakkı kazanmak artık çok daha kolay. İngilizce dil yeterliliği aranmazken, eskiden üç yıl olan minimum kalış süresi sadece üç haftaya düşürüldü.
BAŞVURU SAYISI PATLADI
Yeni Zelanda Göçmenlik Kurumu’nun verilerine göre, güncellenen vize programına bugüne dek 189 başvuru yapıldı. Bu başvurular toplamda 609 kişiyi kapsarken, önceki düzenlemede 2,5 yılda alınan yalnızca 116 başvuruyu geride bıraktı. En çok başvuru 85 kişiyle ABD’den gelirken, Çin’den 26 ve Hong Kong’tan 24 yatırımcı programa başvurdu. Avrupa ve Asya ülkelerinden de ilgi büyük.
Başvuruların 149’u, üç yıl boyunca en az 5 milyon dolarlık yatırım şartı bulunan “büyüme” kategorisinden yapılırken, kalan 40 başvuru ise beş yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım gerektiren “dengeli” kategorisinde yer aldı. Şu ana kadar 100 başvuru ön onay aldı. Ülkeye yatırımını gerçekleştiren 7 kişinin toplam 45 milyon dolarlık fon aktardığı belirtildi.
YATIRIMCILARA GÜVENLİ LİMAN CAZİBESİ OLDU
Eski Göç Bakanı Stuart Nash, yatırımcıların önemli bir kısmının ABD’deki siyasi belirsizlik nedeniyle Yeni Zelanda’ya yöneldiğini belirtti. “İnsanlar, istikrarlı bir demokrasi, bağımsız bir yargı sistemi ve güvenli bankacılık ortamı arıyor. Yeni Zelanda tam anlamıyla güvenli bir liman” dedi.
Ticaret ve Yatırım Ajansı yetkilisi Benny Goodman ise düzenlemelerin ardından yatırımcı ilgisinin katlandığını söyledi. Goodman, ülkenin teknolojik girişimciliği ve çevreci yaklaşımının da yatırımcıları cezbettiğini ifade etti.
PAYPAL KURUCUSU 12 GÜNDE VATANDAŞLIK ALMIŞTI
Yeni düzenlemeler kamuoyunda daha önce tartışma konusu olan “hızlı vatandaşlık” tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. PayPal’ın kurucusu milyarder Peter Thiel’in 2017’de yalnızca 12 gün ülkede kalmasına rağmen vatandaşlık alması büyük tepki çekmişti. Bu olay sonrası dönemin başbakanı Jacinda Ardern, yabancı yatırımları sıkı kurallara bağlamıştı. Mevcut hükümetin attığı gevşeme adımları, Ardern’in mirasına karşı alınmış bir siyasi pozisyon olarak da değerlendiriliyor.