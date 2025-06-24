Ne Dil İstiyor Ne Meslek Ne Oturum! O Ülke Kapılarını Ardına Kadar Açtı: Giden 21 Günde Vatandaşlığı Kapıyor

BAŞVURU SAYISI PATLADI

Yeni Zelanda Göçmenlik Kurumu’nun verilerine göre, güncellenen vize programına bugüne dek 189 başvuru yapıldı. Bu başvurular toplamda 609 kişiyi kapsarken, önceki düzenlemede 2,5 yılda alınan yalnızca 116 başvuruyu geride bıraktı. En çok başvuru 85 kişiyle ABD’den gelirken, Çin’den 26 ve Hong Kong’tan 24 yatırımcı programa başvurdu. Avrupa ve Asya ülkelerinden de ilgi büyük.

Başvuruların 149’u, üç yıl boyunca en az 5 milyon dolarlık yatırım şartı bulunan “büyüme” kategorisinden yapılırken, kalan 40 başvuru ise beş yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım gerektiren “dengeli” kategorisinde yer aldı. Şu ana kadar 100 başvuru ön onay aldı. Ülkeye yatırımını gerçekleştiren 7 kişinin toplam 45 milyon dolarlık fon aktardığı belirtildi.