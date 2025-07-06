Ne BYD Ne Tesla! Togg Çılgın Kampanyasını Duyurdu! 800 Bin Lirası Olan Anahtarı Cebine Koyacak
Yerli otomobil markası Togg, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için cazip kredi desteklerine devam ediyor. Togg’un en çok ilgi gören modellerinden T10X V2 RWD için oluşturulan yeni kampanya, kullanıcıların dikkatini çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Togg, liste fiyatı 1 milyon 830 bin TL olan T10X V2 modeli için finansman desteğini sürdürüyor. Yeni kredi koşulları kapsamında 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 25 bin TL olarak belirlendi. Bir diğer seçenekte ise 500 bin TL'lik kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunulurken, aylık taksit 83 bin 333 TL oluyor.
48 AY VADELİ 1 MİLYON LİRA KREDİ İMKANI
Daha yüksek finansmana ihtiyaç duyanlar için 1 milyon TL’ye kadar 48 ay vadeli ve yüzde 3,25 faizli kredi de mevcut. Bu durumda aylık ödeme 48 bin 968 TL’ye yükseliyor. Bu kampanya ile birlikte elinde 830 bin TL’si olan bir alıcı, geri kalan tutarı Togg’un sunduğu kredi olanaklarıyla tamamlayarak aracı satın alabiliyor.
ŞİRKETLER İÇİN EKSTRA VERGİ AVANTAJI
Togg’u şirket adına satın alanlar, çeşitli vergi avantajlarından da faydalanabiliyor. Araçla ilgili tüm giderler —yakıt, bakım, sigorta, otopark— işletme masrafı olarak gösterilebildiğinden vergi yükünü önemli ölçüde düşürebiliyor.
Ayrıca, araç bedeli de şirket kayıtlarına gider olarak yansıtılabildiği için toplamda maliyet avantajı sağlanıyor. Bu nedenle Togg’un sunduğu yeni finansman kampanyası, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.