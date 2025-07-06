Ne BYD Ne Tesla! Togg Çılgın Kampanyasını Duyurdu! 800 Bin Lirası Olan Anahtarı Cebine Koyacak

Togg, liste fiyatı 1 milyon 830 bin TL olan T10X V2 modeli için finansman desteğini sürdürüyor. Yeni kredi koşulları kapsamında 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 25 bin TL olarak belirlendi. Bir diğer seçenekte ise 500 bin TL'lik kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunulurken, aylık taksit 83 bin 333 TL oluyor.