Ne Benzinli Ne LPG'li Ne de Elektrikli! Güneş Enerjisi Yeni Araç Hepsini Tarihe Gömecek: Artık 1 Kuruş Para Vermeden Arabanızın Deposu Fullenecek

GÜNEŞ ENERJİSİYLE EK MENZİL SAĞLANIYOR

Toyota’nın açıklamalarına göre, FT-Me’nin tavanına yerleştirilen güneş panelleri, güneşli günlerde araca 30 kilometreye kadar ek menzil sağlıyor. Bu sayede, şehir içi ulaşımda aracın tamamen güneş enerjisiyle hareket etmesi mümkün hale geliyor.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ VE ŞIK TASARIM

İki kişilik kompakt bir yaşam alanına sahip olan FT-Me, iç tasarımında jet kasklarından ilham alıyor. Araç, 14 inçlik jantları ve şık siyah-beyaz renk kombinasyonu ile dikkat çekiyor. Toyota, FT-Me’nin özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte üstün manevra kabiliyetiyle fark yaratacağını belirtiyor.

14 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANIM İMKANI

Toyota’nın yeni nesil elektrikli aracı FT-Me, bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşını dolduran bireyler tarafından kullanılabilecek. Bu özellik, aracı dört tekerlekli motorlu bisiklet kategorisinde değerlendiriyor. Genç sürücüler için pratik bir çözüm sunan bu araç, kısa mesafeli şehir içi ulaşımda alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Toyota, FT-Me’nin üretim süreci ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, bu yenilikçi aracın şehir içi ulaşımda devrim yaratması bekleniyor.