Ne Benzinli Ne LPG'li Ne de Elektrikli! Güneş Enerjisi Yeni Araç Hepsini Tarihe Gömecek: Artık 1 Kuruş Para Vermeden Arabanızın Deposu Fullenecek
Otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik: Toyota, güneş enerjisiyle çalışan yeni aracını tanıttı. Şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla geliştirilen FT-Me modeli, çevreci özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota, şehir içi ulaşımda yeni bir döneme adım atıyor. FT-Me adını verdiği elektrikli ve güneş enerjili aracı, Citroen Ami’ye rakip olarak geliştirilmiş kompakt bir model olarak öne çıkıyor. Çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken FT-Me, şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Toyota, bu aracın gelecekte ulaşımın vazgeçilmez çözümlerinden biri olacağını belirtiyor.
OLİMPİYATLARDAN İLHAM ALINAN TASARIM
Toyota, FT-Me’nin tasarımında Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatları için geliştirilen mobilite çözümlerinden ilham aldığını duyurdu. Küçük ama işlevsel yapısıyla dikkat çeken bu araç, dar alanlarda kolay manevra yapabilme ve çevre dostu alternatif sunma özellikleriyle öne çıkıyor.
KOMPAKT VE ÇEVRECİ TASARIM
FT-Me’nin toplam uzunluğu sadece 2,5 metre. Bu özellik, araçların şehirlerde park etme sorununu en aza indirgemeyi hedefliyor. Araç, geri dönüştürülebilir malzemelerle üretildi ve içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla karbon ayak izini %90 oranında azaltmayı amaçlıyor.
GÜNEŞ ENERJİSİYLE EK MENZİL SAĞLANIYOR
Toyota’nın açıklamalarına göre, FT-Me’nin tavanına yerleştirilen güneş panelleri, güneşli günlerde araca 30 kilometreye kadar ek menzil sağlıyor. Bu sayede, şehir içi ulaşımda aracın tamamen güneş enerjisiyle hareket etmesi mümkün hale geliyor.
YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ VE ŞIK TASARIM
İki kişilik kompakt bir yaşam alanına sahip olan FT-Me, iç tasarımında jet kasklarından ilham alıyor. Araç, 14 inçlik jantları ve şık siyah-beyaz renk kombinasyonu ile dikkat çekiyor. Toyota, FT-Me’nin özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte üstün manevra kabiliyetiyle fark yaratacağını belirtiyor.
14 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANIM İMKANI
Toyota’nın yeni nesil elektrikli aracı FT-Me, bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşını dolduran bireyler tarafından kullanılabilecek. Bu özellik, aracı dört tekerlekli motorlu bisiklet kategorisinde değerlendiriyor. Genç sürücüler için pratik bir çözüm sunan bu araç, kısa mesafeli şehir içi ulaşımda alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Toyota, FT-Me’nin üretim süreci ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, bu yenilikçi aracın şehir içi ulaşımda devrim yaratması bekleniyor.