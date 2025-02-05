Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu
Ocak ayında genel otomobil satışları düşüş gösterse de, elektrikli otomobillerin satış rakamları ve pazar payı artış kaydetti. Togg T10X'in liderliğini sürdürdüğü pazarda, BYD'nin modelleri de dikkat çekici bir performans sergiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak 2025'te Türkiye'de toplam 6.071 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, satılan her 10 otomobilden birinin elektrikli olduğunu gösteriyor. Yıl içinde piyasaya sürülecek yeni modellerle birlikte, elektrikli otomobillerin pazar payının daha da artması bekleniyor.
EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER
Ocak ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesi şu şekilde oluştu:
Togg T10X – 1.570 adet
Togg T10X, açık ara farkla lider konumunu korudu.
BYD Atto 3 – 494 adet
BYD, Kasım ayından itibaren Türkiye'ye getirdiği yeni modelleriyle liste başlarında yer aldı.
KGM Torres EVX – 408 adet
KGM'nin elektrikli modeli, pazarda önemli bir yer edindi.
BYD Dolphin – 302 adet
BYD'nin bir diğer modeli, listede dördüncü sırada yer aldı.
Mini Countryman – 263 adet
Mini'nin elektrikli SUV'si, beşinci sırada kendine yer buldu.
Volkswagen ID.4 – 234 adet
Volkswagen'in elektrikli modeli, güçlü satış rakamlarına ulaştı.
Mercedes EQB – 224 adet
Mercedes'in elektrikli SUV modeli, pazar payını artırdı.
Hyundai Ioniq 6 – 192 adet
Hyundai'nin sedan modeli, listeye sekizinci sıradan girdi.
Kia EV3 – 182 adet
Kia'nın elektrikli modeli de pazarda önemli bir satış rakamına ulaştı.
BMW X1 – 160 adet
BMW'nin kompakt SUV'si, listeyi kapatan model oldu.
GELECEK MODELLER
2025 yılında Türkiye pazarına girecek yeni elektrikli modeller arasında Citroen C3, Opel Frontera, Hyundai Inster, Renault 5 ve BYD Atto 2 gibi rekabetçi fiyatlara sahip araçlar bulunuyor. Ayrıca, Togg T10F modeli de bu yıl içinde satışa sunulacak.