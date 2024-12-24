Ne Asgari Ücret Belli Ne Memur Emekli Zammı! Emlakçılar Ev Sahiplerinin Oyununu Açık Açık Anlattı: Kiralık İlanlarına ‘2025’ Güncellemesi

Asgari ücret, emekli ve memur zammı dönemi geldi, beklenen fırsatçılık dönemine bir kez daha kapı aralandı. Kira fiyatları alıp başını giderken, zam öncesi ev sahiplerinin yaptığı o hamle dikkatlerden kaçmadı. Pek çok ev sahibi ilanlarını kaldırarak zam sonrası daha yüksek fiyatlarla evlerini yeniden kiraya vermenin derdine düştü! Ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşların üzerine daha da yük bindirecek bu adım tepkilere neden oldu.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, kiralık ev ilanı sayılarında düşüş de gözlerden kaçmadı. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanları, bugün 200 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar maaşlara yapılacak olan zamlar sonrasında ilan sayılarında artış olacağını ifade ediyor.

17 BİN LİRADAN 26 BİN LİRAYA YÜKSELTECEK

Emlak sektörü temsilcilerinden Mehmet Ali Narin konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor” diyerek isyan etti. Bakanlığın denetimlerini yaptığını ancak eksik bir şeyler olduğunu da belirten Narin, “Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor” diyerek ev sahiplerinin yöntemini açıkladı.

“Bugün Beylikdüzü’nde 1+1 dairenin ilanını kaldırdık. Geçen hafta 17 bin liradan ilana çıkmıştık. Ev sahibi bir duyum almış ve maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor” derken zam sonrası rakamın 25-26 bin liralara yükseleceğini ifade etti.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, ‘konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı’ yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi. Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.” Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi