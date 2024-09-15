Ne Arsa Ne Konut: Uzmanı Tüyoyu Verdi Ev Almaktan 10 Kat Daha Karlı Yatırım
Yatırımcıların radarına giren yeni bir yatırım aracı dikkat çekmeye devam ediyor. Uzmanların açıklamasına göre ev ve arsa almaktan daha karlı. Yatırımı 10 kat arttırıyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Uzmanlar, bu yatırımın konut ve arsa alımına göre çok daha karlı olduğunu belirtiyor. FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, modern tarım yöntemlerinin ve özellikle topraksız tarım uygulamalarının sunduğu avantajları vurgulayarak, sera yapmanın ev almaktan daha fazla kazandırdığını ifade etti.
Türkiye’de modern seracılığın hızla büyüdüğünü belirten Bayrak, ülkemizde yaklaşık 22 bin dekar modern sera alanı bulunduğunu ve bu alanın her yıl 1.500 dekar arttığını söyledi. Bu büyümenin, tarımda modern uygulamalara yönelik artan talebi işaret ettiğini belirten Bayrak, sera yatırımlarının geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla daha verimli ve kazançlı bir seçenek sunduğunu dile getirdi.
Bayrak’a göre, topraksız tarım özellikle son yıllarda yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Topraksız tarım, geleneksel toprak yerine besin çözeltileri, perlit ve kaya yünü gibi alternatif ortamlar kullanılarak yapılan bir yöntem. Bu sayede hem su hem de kimyasal madde kullanımı azalıyor. Bayrak, bu yöntemin bitkilerin daha verimli bir şekilde büyümesini sağladığını ve aynı zamanda çevre dostu bir üretim modeli sunduğunu belirtiyor.
Bayrak, topraksız seraların bir teknoloji üssü olarak görülebileceğini ifade ederken, modern teknolojilerin bu alanda sağladığı büyük fırsatlara dikkat çekiyor. Teknolojik altyapı ve otomasyon sistemleriyle donatılan seraların, verimliliği artırarak global tarım pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayrak, bu alandaki yeniliklerin yatırımcılar için cazip bir alan sunduğunu ifade etti.
Dünya genelinde büyüyen akıllı tarım pazarına ilişkin öngörülere de değinen Bayrak, 2022-2030 yılları arasında küresel akıllı tarım pazarının %10,2’lik yıllık bir büyüme oranıyla 35,98 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini söyledi. Bu büyüme oranının, sera yatırımlarını cazip bir seçenek haline getirdiğini belirten Bayrak, Türkiye’de bu alanda yatırım fırsatlarının her geçen gün arttığını vurguladı.
Türkiye’de sera yatırımlarının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayrak, CETWELL ile yapılan iş birliği çerçevesinde, topraksız tarım yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Anahtar teslim projeler geliştiren CETWELL, yatırımcılara çeşitli finansal yapı seçenekleri sunarak daha düşük sermaye ile yatırım yapma imkanı sağlayacak. Bayrak, bu yaklaşımın, halkın sera yatırımlarına daha kolay erişimini sağlayarak bu alandaki fırsatların artırılacağını ifade etti.
Bayrak’a göre, modern tarım uygulamaları ve topraksız tarım, hem sürdürülebilirlik hem de tarımsal verimlilik açısından büyük avantajlar sunuyor. Bu gelişmelerin ışığında, Türkiye’de sera yatırımlarının gelecekte daha da yaygınlaşacağı ve yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratacağı öngörülüyor.
FORTE Genel Müdürü Bayrak, sera yatırımlarının konut ya da arsa alımından daha kazançlı bir seçenek sunduğunu belirtti. Topraksız tarımın avantajlarına vurgu yapan Bayrak, bu yöntemin maliyetleri düşürdüğünü ve tarım alanında sürdürülebilir çözümler sunduğunu ifade etti. Modern sera yatırımları, teknolojik altyapı ve verimli üretim süreçleri sayesinde yatırımcılar için yüksek getiri potansiyeli taşıyor.