Ne Arsa Ne Konut: Uzmanı Tüyoyu Verdi Ev Almaktan 10 Kat Daha Karlı Yatırım

Türkiye’de sera yatırımlarının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayrak, CETWELL ile yapılan iş birliği çerçevesinde, topraksız tarım yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Anahtar teslim projeler geliştiren CETWELL, yatırımcılara çeşitli finansal yapı seçenekleri sunarak daha düşük sermaye ile yatırım yapma imkanı sağlayacak. Bayrak, bu yaklaşımın, halkın sera yatırımlarına daha kolay erişimini sağlayarak bu alandaki fırsatların artırılacağını ifade etti.

Bayrak’a göre, modern tarım uygulamaları ve topraksız tarım, hem sürdürülebilirlik hem de tarımsal verimlilik açısından büyük avantajlar sunuyor. Bu gelişmelerin ışığında, Türkiye’de sera yatırımlarının gelecekte daha da yaygınlaşacağı ve yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratacağı öngörülüyor.