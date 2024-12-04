Ne Apple Ne Galaxy! En Güçlü 10 Akıllı Telefon Listelendi
Mobil dünyada performans testleriyle tanınan AnTuTu, Kasım ayı itibarıyla en güçlü 10 akıllı telefonu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli markaların en güçlü akıllı telefon modelleri arasında domine ettiği liste, pazardaki yoğun rekabetin kızıştığını bir kez daha gösterdi. Her ay yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle Android cihazların pazarındaki çeşitlilik giderek artıyor. Buna karşın Apple, yılda yalnızca bir kez yeni iPhone serisini tanıtmasına rağmen rekabetin güçlü bir parçası olmayı sürdürüyor. Ancak bu ayki listede Çinli markaların başarısı, Android cihazların üstün performansını bir kez daha kanıtladı.
KASIM AYI PERFORMANS LİDERLERİ BELLİ OLDU
AnTuTu, 1-30 Kasım tarihleri arasında topladığı verilere dayanarak, hem amiral gemisi hem de orta sınıf telefon kategorilerindeki en iyi modelleri sıraladı.
Üst segmentte dikkat çeken yenilik, Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 işlemcilerin performans çıtasını yükseltmesi oldu. Ancak, Snapdragon 8 Gen 3 kullanan modellerin sıralamada gerilediği görüldü.
Listenin zirvesinde, 2.932.124 puanla ROG 9 Pro yer alıyor. İkinci sırada Dimensity 9400 işlemcisiyle donatılmış vivo X200 Pro, üçüncü sırada ise OPPO Find X8 Pro bulunuyor.
KASIM AYININ EN GÜÇLÜ AKILLI TELEFONLARI AÇIKLANDI
İşte AnTuTu’nun açıkladığı, Kasım ayının en yüksek performanslı telefonları:
ROG 9 Pro – 2.932.124
vivo X200 Pro – 2.865.505
OPPO Find X8 Pro – 2.847.249
iQOO 13 – 2.846.310
OnePlus 13 – 2.843.262
OPPO Find X8 – 2.778.944
vivo X200 – 2.769.207
Honor Magic 7 Pro – 2.673.175
Honor Magic 7 – 2.664.382
Redmi K80 Pro – 2.618.595