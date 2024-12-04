Ne Apple Ne Galaxy! En Güçlü 10 Akıllı Telefon Listelendi

Çinli markaların en güçlü akıllı telefon modelleri arasında domine ettiği liste, pazardaki yoğun rekabetin kızıştığını bir kez daha gösterdi. Her ay yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle Android cihazların pazarındaki çeşitlilik giderek artıyor. Buna karşın Apple, yılda yalnızca bir kez yeni iPhone serisini tanıtmasına rağmen rekabetin güçlü bir parçası olmayı sürdürüyor. Ancak bu ayki listede Çinli markaların başarısı, Android cihazların üstün performansını bir kez daha kanıtladı.