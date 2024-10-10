Ne Ankara Ne de İstanbul: Türkiye'nin En Zengin İli Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Ne Ankara ne de İstanbul iki mega şehri de solladı. Duyunca çok şaşıracaksınız.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Ankara Ne de İstanbul: Türkiye'nin En Zengin İli Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)” raporunu yayımlandı. Raporda birden fazla kriter göz önünde bulundurularak şehirler değerlendirilmeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda megakent İstanbul ve başkent Ankara Türkiye’nin en zengin ili olamadı.

İşte Türkiye'nin en zengin illeri...

Kaynak: Haber Merkezi

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