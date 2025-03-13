Ne Ami Ne Topolino! Toyota Güneş Yakan Modelini Tanıttı: 14 Yaşından İtibaren Kullanılabilecek
Toyota, şehir içi mobiliteye yönelik geliştirdiği yeni elektrikli konsept aracı FT-Me'yi tanıttı. Citroen Ami’ye rakip olarak konumlandırılan bu kompakt araç, köşeli hatlara sahip fütüristik tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
FT-Me’nin tasarım sürecinde, Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirilen Toyota mobilite çözümlerinin başarısından ilham alındığı belirtiliyor. Toyota, bu yeni aracı şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve çevre dostu bir alternatif sunmak amacıyla geliştirdiğini duyurdu.
KOMPAKT VE SÜRDÜLEBİLİR TASARIMA SAHİP
2,5 metre uzunluğundaki FT-Me, standart bir park alanının yalnızca yarısını kaplıyor.
Aracın tavanında bulunan küçük güneş paneli, Toyota’nın açıklamasına göre güneşli havalarda 30 kilometreye kadar ek menzil sağlayabiliyor.
Maksimum geri dönüştürülebilirlik hedeflenerek tasarlanan araç, geleneksel şehir içi araçlara kıyasla karbon ayak izini %90 oranında azaltmayı amaçlıyor.
YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ
FT-Me, iki kişilik kompakt bir yaşam alanı sunuyor. Jet kasklarından ilham alınarak tasarlanan iç mekân, 14 inç jantlar ve siyah-beyaz renk kombinasyonu ile tamamlanıyor. Toyota, FT-Me’nin manevra kabiliyetinin ön planda tutularak geliştirildiğini vurguluyor.
14 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLECEKToyota’nın yeni elektrikli aracı, bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşından itibaren yasal olarak kullanılabilecek. Bu da onun dört tekerlekli motorlu bisiklet kategorisinde değerlendirileceğini gösteriyor.