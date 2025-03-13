Ne Ami Ne Topolino! Toyota Güneş Yakan Modelini Tanıttı: 14 Yaşından İtibaren Kullanılabilecek

14 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLECEKToyota’nın yeni elektrikli aracı, bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşından itibaren yasal olarak kullanılabilecek. Bu da onun dört tekerlekli motorlu bisiklet kategorisinde değerlendirileceğini gösteriyor.