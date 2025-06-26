Ne Altın Ne Gümüş Ne de Platin! Yatırımcıların Yeni Gözdesi Belli Oldu
Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerginlikler yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, klasik tercihler olan altın, gümüş ve platin yerini giderek daha fazla bakıra bırakıyor. Özellikle son haftalarda bakır fiyatlarında yaşanan dikkat çekici artış, yatırımcıların ilgisini bu metal üzerine yoğunlaştırmasına neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın ton başına fiyatı 9.767 dolara kadar yükselirken, ABD piyasalarında fiyatlar 5,16 dolar/libre seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, bu yükselişin kısa vadede devam edebileceği ve bakırın yüksek getiri potansiyeli taşıdığı görüşünde birleşiyor.
TÜRKİYE’DE DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
İstanbul piyasasında vadeli bakır kontratları, 5 dolar/libre civarında işlem görüyor. Bu, aylık bazda yaklaşık %5’lik bir değer artışına karşılık geliyor. Artan talep ve küresel gelişmelerle birlikte, Türkiye'deki yatırımcılar da bakırı alternatif yatırım aracı olarak portföylerine dahil etmeye başladı.
GOLDMAN SACHS: YÜKSELİŞ SÜREBİLİR
Goldman Sachs’ın emtia araştırma ekibi tarafından yayımlanan analizde, ABD dışı piyasalarda oluşan tedarik sıkıntıları ve tarifeler nedeniyle bakır fiyatlarının öngörülenin üzerinde yükselebileceği ifade edildi. Rapora göre, ABD’de başlatılan 232. Bölüm bakır soruşturmasıyla birlikte ithalat artarken, stok seviyeleri de 100 günlük tüketim ortalamasının üzerine çıkmış durumda.
Uzmanlar, bakırın stratejik öneminin giderek arttığını ve önümüzdeki süreçte yatırımcılar için cazibesini koruyacağını belirtiyor.