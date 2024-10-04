Ne Altın Ne Dolar, Tam 10 Katı Fazla Kazandırdı: Ona Yatırım Yapan Para Bastı
Altın, dolar, borsa ve arsa yatırımını sollayan yeni yatırım aracı hepsinden 10 kat fazla kazandırdı. Bu yatırım aracını tercih eden yatırımcılar paraya para demedi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında yatırım dünyasında en çok kazandıran yatırım araçları arasında sürpriz bir yatırım aracı öne çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) altın fonları. Ne altın, ne dolar ne de arsa bu yıl yatırımcısına BES altın fonları kadar kazanç sağlamadı.
FİYATLAR HIZLA YÜKSELİŞE GEÇTİ
2024 itibarıyla BES'te toplanan 1,13 trilyon TL'lik fonun yüzde 32'si, yani yaklaşık 362 milyar TL'si altın fonlarına aktarıldı. Bu büyük yönelim, jeopolitik gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri gibi küresel etkenlerle altın fiyatlarının hızla yükselmesine paralel olarak gerçekleşti.
ALTIN FONLARI BÜYÜK GETİRİ SAĞLADI
2024 yılının ilk dokuz ayında gram altın yüzde 50 oranında değer kazanarak, BES'teki altın fonlarına yatırım yapanlara büyük kazançlar sağladı. 1 Ekim itibarıyla BES'teki toplam birikim 1 trilyon 132 milyar TL'ye ulaşırken, altın fonlarının bu birikimin büyük bir bölümünü oluşturdu.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?
Bireysel Emeklilik Sistemi, kişinin yaşam süresi boyunca yaşam standartlarını devam ettirebilmesi için başladığı günden itibaren düzenli birikim yapma imkanı sağlayan ve devlet tarafından da desteklenen düzenli tasarruf ve yatırım sistemidir.