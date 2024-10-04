Ne Altın Ne Dolar, Tam 10 Katı Fazla Kazandırdı: Ona Yatırım Yapan Para Bastı

2024 yılında yatırım dünyasında en çok kazandıran yatırım araçları arasında sürpriz bir yatırım aracı öne çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) altın fonları. Ne altın, ne dolar ne de arsa bu yıl yatırımcısına BES altın fonları kadar kazanç sağlamadı.