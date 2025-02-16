Ne Altın Ne Dolar Ne De Borsa... Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Değere 5'e Katlanıyor

KOLEKSİYONERLERİN YENİ YATIRIM ARACI: KOL SAATLERİ

Yatırımcılar ve koleksiyonerler için İsviçre yapımı sınırlı üretim saatler, sadece şıklıklarıyla değil, yüksek getirileriyle de dikkat çekiyor. İkinci el piyasasında fiyatlarını katlayan bu modeller, geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra güvenli ve kârlı bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyor.