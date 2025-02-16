Ne Altın Ne Dolar Ne De Borsa... Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Değere 5'e Katlanıyor
Geleneksel yatırım araçları olan borsa, gayrimenkul ve döviz birikimlerini değerlendirmek isteyenler için popülerliğini korusa da son yıllarda kol saatleri de yüksek getirisiyle dikkat çekiyor. Özellikle İsviçre yapımı sınırlı üretim modeller, ikinci el piyasasında değerlerini katlayarak yatırımcılarına büyük kazançlar sağlıyor. İşte değeri her geçen gün artan ve koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen modeller...
Kaynak: Haber Merkezi
PATEK PHILIPPE AQUANAUT MODELLERİ REKOR KIRIYOR
Patek Philippe’in Aquanaut serisi, ikinci el piyasasında yüksek talep gören modeller arasında öne çıkıyor:
Aquanaut 5267/200A-001: Perakende fiyatı 22.270 dolar olan bu model, ikinci el piyasasında yüzde 132 değer kazanarak 51.790 dolara alıcı buluyor.
Aquanaut 5968A-001: 55.970 dolarlık perakende fiyatına sahip olan bu model, ikinci elde yüzde 135 oranında artışla 130 bin doları aşıyor.
Aquanaut 5167A-001: Tavsiye edilen perakende fiyatı 24.750 dolar olan saat, ikinci elde yüzde 154 artışla 62.960 dolara satılıyor.
Aquanaut 5261R: Nadir bulunması nedeniyle yüksek talep gören modelin perakende fiyatı 63.750 dolar. Ancak ikinci el piyasasında yüzde 155 değer kazanarak 162.800 dolara ulaşıyor.
Aquanaut 5267/200A-010: Perakende fiyatı 22.270 dolar olan bu model, ikinci elde yüzde 159 artışla 57.595 dolardan alıcı buluyor.
NAUTILUS 5712/1R-001: PATEK PHILIPPE'İN GÖZDE KOMPLİKASYONLU MODELİ
Patek Philippe’in en bilinen modellerinden biri olan Nautilus 5712/1R-001, komplike tasarımı ve sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor. Perakende fiyatı 85.900 dolar olan saat, ikinci elde yüzde 142 değer kazanarak 207 bin doları geçiyor.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK SERİSİ DEĞERİNİ KATLIYOR
Audemars Piguet’nin Royal Oak serisi, yüksek talep gören ve ikinci el piyasasında fiyatını katlayan modellerden:
Royal Oak 15407ST.OO.1220ST.02: Perakende fiyatı 76.400 dolar olan model, ikinci elde yüzde 138 artışla 181 bin dolara satılıyor.
Royal Oak 15416CE.OO.1225CE.01: Perakende fiyatı 101.100 dolar olmasına rağmen, ikinci el piyasasında yüzde 161 değer kazanarak 263.742 dolara kadar çıkıyor.
ROLEX OYSTER PERPETUAL: YENİ MODEL DEĞERİNİ HIZLA ARTIRIYOR
Rolex’in kısa süre önce piyasaya sürdüğü Oyster Perpetual 124300 Turquoise Celebration modeli, değeri hızla artan saatler arasında yer alıyor. Perakende fiyatı 6.500 dolar olan bu model, ikinci el piyasasında yüzde 146 artışla 16.015 dolara satılıyor.
PATEK PHILIPPE CUBITUS 5821/1A-0001: EN ÇOK DEĞER KAZANAN MODEL
En büyük değer artışını ise Patek Philippe Cubitus 5821/1A-0001 modeli kaydetti. Perakende fiyatı 41.240 dolar olan saat, ikinci elde yüzde 173 oranında artış göstererek 112.740 dolara kadar yükseldi.
KOLEKSİYONERLERİN YENİ YATIRIM ARACI: KOL SAATLERİ
Yatırımcılar ve koleksiyonerler için İsviçre yapımı sınırlı üretim saatler, sadece şıklıklarıyla değil, yüksek getirileriyle de dikkat çekiyor. İkinci el piyasasında fiyatlarını katlayan bu modeller, geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra güvenli ve kârlı bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyor.