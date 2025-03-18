Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, projeye 7 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, üretimin bir yıl içinde başlamasının planlandığını söyledi. Dünyada 1.500 farklı mikroalg türü bulunduğunu hatırlatan Arslan, bu organizmaların kozmetikten hayvan besinine, hatta ilaç sanayisine kadar pek çok alanda kullanıldığını vurguladı.

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE İLK ÜRETİM

Çin’in başı çektiği mikroalg üretiminde ABD, İspanya, Portekiz ve İngiltere de önemli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de ise endüstriyel ölçekte üretim henüz başlamış değil. Bu alandaki açığı kapatmayı hedefleyen ARF Bio, Ödemiş’te 10 dönümlük alanda mikroalg üretimine başlayacak.