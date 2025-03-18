Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak
Kozmetik, gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılan mikroalgler, dünya genelinde sınırlı sayıda ülkede üretilirken, Türkiye’de endüstriyel ölçekte üretimi bulunmuyor. Ancak gramı 1.500 dolara kadar ulaşan bu değerli ürünün yerli üretimi için önemli bir adım atıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeşil dönüşüm projeleriyle dikkat çeken ARF Bio, mikroalg üretimi konusunda Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, İzmir’in Ödemiş ilçesinde 60 milyon dolarlık biyogaz santrali ve organomineral gübre üretim tesisinin ardından aynı bölgede mikroalg üretimine de başlayacak.
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, projeye 7 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, üretimin bir yıl içinde başlamasının planlandığını söyledi. Dünyada 1.500 farklı mikroalg türü bulunduğunu hatırlatan Arslan, bu organizmaların kozmetikten hayvan besinine, hatta ilaç sanayisine kadar pek çok alanda kullanıldığını vurguladı.
TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE İLK ÜRETİM
Çin’in başı çektiği mikroalg üretiminde ABD, İspanya, Portekiz ve İngiltere de önemli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de ise endüstriyel ölçekte üretim henüz başlamış değil. Bu alandaki açığı kapatmayı hedefleyen ARF Bio, Ödemiş’te 10 dönümlük alanda mikroalg üretimine başlayacak.
Arslan, şirket olarak halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduklarını ve bu süreçten elde edilecek kaynağın mikroalg ve sera yatırımları için kullanılacağını ifade etti.
TOPRAKSIZ TARIM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ HAMLESİ
ARF Bio, mikroalg üretiminin yanı sıra cam sera yatırımıyla da dikkat çekiyor. Şirket, biyogaz santrali sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak, ihracata yönelik organik domates üretimi yapmayı hedefliyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek bu yatırımın 6 milyon dolara mal olacağı belirtilirken, yıllık 3 bin ton ürün üretimi planlanıyor.
Ayrıca şirket, biyogaz santralinin enerji kapasitesini artırmak için 0,7 MW gücünde bir güneş enerji santrali yatırımı yapmayı da planlıyor.
10 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR
Ödemiş’te kurulu biyogaz santrali hakkında da bilgi veren Arslan, tesisin 4,8 MW kurulu güce sahip olduğunu ve burada 10 bin konutun yıllık tüketimine eş değer elektrik üretildiğini belirtti. Bitkisel ve hayvansal atıkların oksijensiz ortamda fermantasyona uğratılmasıyla elde edilen biyogazdan elektrik üretildiğini ifade eden Arslan, bu süreçte yıllık 100 bin ton organomineral gübre üretimi de gerçekleştirdiklerini söyledi.