Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! 2025'te Buna Yönelen Rekor Para Kazanacak
2025 yılı itibarıyla altın zirveye oynasa da, piyasa uzmanları ne dolar ne altın ne de borsa diyerek en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şubat ayı itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle gram altın 3 bin 300 TL seviyesini aşarak yatırımcıların odağına girdi. Uzmanlar, altındaki yükselişin süreceğine dair güçlü sinyaller verirken, gümüşün de yıl içinde önemli bir değer artışı yaşayabileceğini öngörüyor.
Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülürken, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler bu değeri daha da artırıyor. Özellikle Donald Trump’ın ABD başkanlığı döneminde başlayan ticaret savaşları ve süregelen jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasına neden oldu. Bu durum, ons altının değer kazanmasına ve gram altının da hızla yükselmesine yol açtı.
DEV BANKLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ
Altın fiyatlarına yönelik tahminler de yükselmeye devam ediyor. Citi Research, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altın için üç aylık fiyat tahminini 3 bin dolara çıkardı. 2025 yılı için ise ortalama tahminini 2 bin 900 dolar olarak güncelledi.
Goldman Sachs ise, ABD’deki politik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceğini öngörerek, ons altının 3 bin dolara doğru yükselebileceği tahmininde bulundu.
Bu tahminler, altının orta ve uzun vadede değer kazanmaya devam edebileceğine işaret ederken, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.
GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDIRACAK
Son dönemde altın ve gümüş arasındaki fiyat makası açılmaya devam ediyor. Gümüş, altına kıyasla daha düşük seviyelerde işlem görse de uzmanlar, bu değerli metalin yıl içinde güçlü bir yükseliş gösterebileceğini belirtiyor.
Özellikle endüstriyel talebin artması ve gümüş fiyatlarının halen görece düşük seviyelerde olması, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, gümüşün değer kazanma potansiyelinin altından daha yüksek olduğunu ve yatırımcıların portföylerinde yer açmaları gerektiğini vurguluyor.
ALTIN FİYATLARI 7 OCAK 2025
Gram altın: 3.313 TL
Çeyrek altın: 5.301 TL
Kapalıçarşı gram altın: 3.378 TL
Kapalıçarşı çeyrek altın: 5.511 TL
Altındaki yükseliş devam ederken, gümüş de yatırımcıların radarına girmeye başladı. Uzmanlar, bu yıl gümüşün daha fazla kazandırabileceğini belirterek, piyasalardaki hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söylüyor.