Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! 2025'te Buna Yönelen Rekor Para Kazanacak

DEV BANKLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarına yönelik tahminler de yükselmeye devam ediyor. Citi Research, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altın için üç aylık fiyat tahminini 3 bin dolara çıkardı. 2025 yılı için ise ortalama tahminini 2 bin 900 dolar olarak güncelledi.

Goldman Sachs ise, ABD’deki politik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceğini öngörerek, ons altının 3 bin dolara doğru yükselebileceği tahmininde bulundu.

Bu tahminler, altının orta ve uzun vadede değer kazanmaya devam edebileceğine işaret ederken, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.