Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi ve çok önemli tespitlerde bulundu. Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken euro tavsiyesi geldi.

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Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını önceki gün 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

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Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! - Resim: 2

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

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Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! - Resim: 3

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! - Resim: 4

Faiz kararı sonrası piyasalar da bu duruma anında tepik verdi, döviz ve altın fiyatları çakıldı.

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