Ne Akıllı Telefon Ne Bilgisayar! 2024'te Satış Patlaması Yaşadı: Zirvedeki Marka Yine Değişmedi
Canalys dikkat çeken analizini paylaştı, 2024 yılının en çok satılan tabletleri belli oldu. Tablet satışları geçtiğimiz yıl büyük artış gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel tablet pazarında satışlar, üç yıl süren düşüşün ardından 2024'te %9 oranında artış göstererek 147,6 milyon adede ulaştı. Canalys'in analizine göre, 2024'ün son çeyreğinde tablet satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 39,9 milyon adede çıktı.
APPLE ZİRVEYİ YİNE KAPTIRMADI
Apple, 56,9 milyon adet satışla ve %38,6 pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürdü. Samsung ise 27,8 milyon adet satış ve %18,8 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Huawei, 10,4 milyon adet satış ve %7,3 pazar payıyla üçüncü olurken, Lenovo aynı satış rakamıyla %7,1 pazar payıyla dördüncü sırayı aldı. Xiaomi ise 9,2 milyon adet satış ve %6,2 pazar payıyla beşinci sırada yer buldu. Xiaomi, geçtiğimiz yıl %73,1 oranında etkileyici bir büyüme gösterdi.
TABLETLERE TALEP ARTIYOR
Canalys analistleri, küresel PC pazarındaki yenileme döngüsünün tablet talebine olumlu yansıdığını belirtiyor. Kurumsal tablet talebinin 2025'te artması beklenirken, tüketicilere yönelik tablet satışlarının daha düşük bir performans sergilemesi öngörülüyor.