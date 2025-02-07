Ne Akıllı Telefon Ne Bilgisayar! 2024'te Satış Patlaması Yaşadı: Zirvedeki Marka Yine Değişmedi

APPLE ZİRVEYİ YİNE KAPTIRMADI

Apple, 56,9 milyon adet satışla ve %38,6 pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürdü. Samsung ise 27,8 milyon adet satış ve %18,8 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Huawei, 10,4 milyon adet satış ve %7,3 pazar payıyla üçüncü olurken, Lenovo aynı satış rakamıyla %7,1 pazar payıyla dördüncü sırayı aldı. Xiaomi ise 9,2 milyon adet satış ve %6,2 pazar payıyla beşinci sırada yer buldu. Xiaomi, geçtiğimiz yıl %73,1 oranında etkileyici bir büyüme gösterdi.