Nakit Paranız Varsa Hemen Koşun! İslam Memiş'ten Panik Yapmayın Uyarısı

Piyasalar, ani ve belirgin hareketlere sahne oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak tarih verdi.

Nakit Paranız Varsa Hemen Koşun! İslam Memiş'ten Panik Yapmayın Uyarısı

Gram altın fiyatı bu hafta 2 bin 565-2 bin 579 Türk Lirası arasında işlem gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ilgilendirecek önemli bir açıklama yaparak tarih verdi.

İslam Memiş, altında ağustos ayında yeni zirvelerin geleceğini ifade etti. Memiş, ons altında 2380 dolar seviyesinin alım fırsatı olarak görülebileceğini ifade etti.

"Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın" diyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını belirtti.

İslam Memiş, "Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor" dedi.

NAKİTİNİZ VARSA İLAVE EDİN

Memiş şöyle devam etti;

"Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi. Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta eğer varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar kalıcı değil, kar satışları değil.

ONS tarafta 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım için uygun.

Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürüyor.

Ağustos ayının ilk gününden sonra 2700-2730 TL aralığını takip edeceğiz."

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