Nakit Devri Yarın İtibarıyla Resmen Kapanıyor! Milyonlarca Kişiye Para İadesi Yapılacak

YÜZDE 10 İADE YAPILACAK

İstanbulkart kullanıcılarına özel avantajlar da sunulacak. BELTUR işletmelerinde İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir ek ücret alınmayacak ve yüzde 10 oranında nakit iade kampanyası uygulanacak. Bu kampanya, İstanbulkart’ı tercih eden ziyaretçiler için ek bir teşvik sağlayacak.