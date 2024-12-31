Nakit Devri Yarın İtibarıyla Resmen Kapanıyor! Milyonlarca Kişiye Para İadesi Yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak 2025 itibarıyla sosyal tesisleri ve iştiraki BELTUR AŞ’de nakit ödeme kabul etmeyeceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
BELTUR’un duyurduğu yeni uygulama kapsamında tüm işlemler, kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile gerçekleştirilecek.
ALIŞVERİŞ DAHA HIZLI OLACAK
İBB, bu düzenleme ile alışveriş sürecini hızlandırmayı ve ödemelerde güvenliği artırmayı hedefliyor. Yeni dönemde nakit ödeme tamamen kaldırılarak dijital ve temassız ödeme sistemleri teşvik edilecek.
YÜZDE 10 İADE YAPILACAK
İstanbulkart kullanıcılarına özel avantajlar da sunulacak. BELTUR işletmelerinde İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir ek ücret alınmayacak ve yüzde 10 oranında nakit iade kampanyası uygulanacak. Bu kampanya, İstanbulkart’ı tercih eden ziyaretçiler için ek bir teşvik sağlayacak.
KARTLI ÖDEME ZORUNLU OLACAK
1 Ocak 2025 itibarıyla, BELTUR işletmeleri ile İBB sosyal tesislerinde yalnızca kartlı ödeme yöntemleri geçerli olacak. Banka kartı ya da kredi kartı kullanmak istemeyenler, alternatif olarak İstanbulkart ile ödeme yapabilecek.