Nakit Bulamayan Kredi Kartına Sarıldı: Ödemelerde Rekor Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini paylaştı.

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’deki mevcut kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı ise 191 milyon olarak kayıtlara geçti. Ayrıca kullanımda olan 96,7 milyon ön ödemeli kart olduğu belirtildi.

BİR YILDAKİ ARTIŞ ORANI YÜZDE 89

Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış göstererek 1 trilyon 421 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin büyük kısmı, 1 trilyon 201 milyar lira ile kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler 192 milyar lira, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 26,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde temmuzda, önceki yılın aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 94, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 58 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.

İNTERNET ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTTI

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla internetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 85 oranında artış göstererek 421,7 milyar liraya yükseldi. Bu tutar, internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını yüzde 29’a çıkardı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 222,8 milyona ulaştı ve bu ödemelerin toplam ödemeler içindeki oranı yüzde 14 olarak kaydedildi.

Temassız kartlı ödemelerin sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış göstererek 1 milyar 58 milyona çıktı. Temassız ödemelerin toplam tutarı ise yüzde 111 oranında bir artışla 437,4 milyar liraya ulaştı. Temmuz ayında mağazalarda yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız olarak gerçekleştirildi.