Nadir Bulunan Altın, Değerinin Tam 550 Katına Satıldı
ABD tarihinin önemli dönemlerinden biri olan "Altına Hücum" dönemiyle bağlantılı, 154 yıl önce üretilen nadir bir altın sikke, geçtiğimiz günlerde yapılan açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu. 1848 yılında Kaliforniya'da altın keşfiyle başlayan döneme ait olan bu nadir sikke, müzayedede beklenmedik bir şekilde değerinin 550 katı bir bedelle satıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altına Hücum döneminde, 1850'de üretilen 20 dolarlık altın sikkelerden bugüne kadar yalnızca 789 adet basılmıştı. Bu sikkelerden geriye ise yaklaşık 40-50 tane kaldığı tahmin ediliyor. 19 Kasım’da Güney Kaliforniya’daki Stack's Bowers Galleries müzayede evinde yapılan açık artırmada, 154 yıl önce üretilen bu altın sikke 1,44 milyon dolara satıldı.
SİKKENİN TARİHİ DEĞERİ FİYATINI KATLADI
Altın sikkelerin değeri, içindeki yaklaşık 28 gram altının fiyatıyla hesaplandığında yaklaşık 2.600 dolar civarındaydı. Ancak, bu sikkelerin tarihi ve nadirliği, müzayedede beklenenin çok daha üzerinde bir fiyata satılmasını sağladı. Sikkenin arka yüzünde, Carson City’de basılmasından dolayı küçük "CC" harfleri bulunuyor.
YENİ SAHİBİ HALA GİZLİ
Uzmanlara göre, bu nadir altın sikke yıllardır piyasada görünmüyordu. Madeni para uzmanı John Kraljevich, "25-30 yıl boyunca piyasadan uzak kaldıktan sonra yeniden ortaya çıktı" diyerek sikkelerin nadirliğine dikkat çekti. Müzayede başlangıcında 800 bin dolar seviyelerinden açılan fiyat, nihai olarak 1,44 milyon dolara ulaşırken, beklenen 2 milyon dolarlık barajın gerisinde kaldı. Yeni sahibinin kimliği ise henüz açıklanmadı.
550 KAT DAHA YÜKSEK FİYATA SATILDI
Bu altın sikke, 1986 yılında Stack’s müzayedesinde 23 bin 100 dolara satılmıştı. Bu kez, benzer bir sikke 550 kat daha yüksek bir bedelle alıcı buldu ve tarihe geçti.