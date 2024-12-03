Nadir Bulunan Altın, Değerinin Tam 550 Katına Satıldı

YENİ SAHİBİ HALA GİZLİ

Uzmanlara göre, bu nadir altın sikke yıllardır piyasada görünmüyordu. Madeni para uzmanı John Kraljevich, "25-30 yıl boyunca piyasadan uzak kaldıktan sonra yeniden ortaya çıktı" diyerek sikkelerin nadirliğine dikkat çekti. Müzayede başlangıcında 800 bin dolar seviyelerinden açılan fiyat, nihai olarak 1,44 milyon dolara ulaşırken, beklenen 2 milyon dolarlık barajın gerisinde kaldı. Yeni sahibinin kimliği ise henüz açıklanmadı.