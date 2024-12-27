Mynet ve Onedio Gibi Siteleri Alan Şirketten Büyük Bir Yatırım Daha! Borsacıların Gözdesi Resmen Satın Aldı
Türkiye’nin dijital medya devi Mediazone, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mynet, Onedio, Maçkolik, Webtekno ve Tvekstra gibi güçlü markaların sahibi olan Mediazone, son olarak Hissenet'i tüm haklarıyla satın alarak finans ve yatırım alanındaki gücünü pekiştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olarak bilinen Hissenet, Mediazone'un portföyüne dahil oldu.
Yatırımcılar tarafından uzun yıllardır takip edilen ve Borsa İstanbul ile ilgili güncel haberler, detaylı analizler ve tartışmalarla dikkat çeken Hissenet, yeni anlaşma ile tüm haklarını Mediazone'a devretti.
BORSACILARIN GÖZDESİ SATIN ALINDI
Borsa ve ekonomi alanında aktif bir forum olan Hissenet, yatırımcılar için önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Site, günlük olarak binlerce yatırımcıyı bilgilendirirken, borsa hakkında yapılan paylaşımlar ve analizlerle de önemli bir etkileşim alanı yaratıyor.