Mynet ve Onedio Gibi Siteleri Alan Şirketten Büyük Bir Yatırım Daha! Borsacıların Gözdesi Resmen Satın Aldı

BORSACILARIN GÖZDESİ SATIN ALINDI

Borsa ve ekonomi alanında aktif bir forum olan Hissenet, yatırımcılar için önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Site, günlük olarak binlerce yatırımcıyı bilgilendirirken, borsa hakkında yapılan paylaşımlar ve analizlerle de önemli bir etkileşim alanı yaratıyor.