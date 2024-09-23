Mutfakların Gözbebeğiydi! Büyük Mutfak Firması İflas Etti

Renkli saklama kaplarıyla tanınan Tupperware, azalan talep ve artan mali zorluklar nedeniyle Delaware’de iflas koruması talebinde bulundu. Şirket, özellikle son yıllarda ürünlerine olan ilgide yaşanan düşüş ve biriken borçlar nedeniyle mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. İşte bütün detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Mutfakların Gözbebeğiydi! Büyük Mutfak Firması İflas Etti - Resim: 1

Tupperware, 1950’lerde “Tupperware partileri” ile evlerde tanıtılarak büyük bir başarı yakalamıştı. O dönemde özellikle kadınların bağımsızlık arayışında önemli bir rol oynayan marka, yıllar içinde popülaritesini kaybetmeye başladı. Perakende mağazaları ve online satış platformlarıyla entegrasyon zorlukları, satışların gerilemesine neden oldu. Geleneksel olarak bağımsız satış temsilcilerine güvenen şirket, bu stratejinin modern tüketicilere ulaşmada yetersiz kaldığını gözlemledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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