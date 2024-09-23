Mutfakların Gözbebeğiydi! Büyük Mutfak Firması İflas Etti

Tupperware, 1950’lerde “Tupperware partileri” ile evlerde tanıtılarak büyük bir başarı yakalamıştı. O dönemde özellikle kadınların bağımsızlık arayışında önemli bir rol oynayan marka, yıllar içinde popülaritesini kaybetmeye başladı. Perakende mağazaları ve online satış platformlarıyla entegrasyon zorlukları, satışların gerilemesine neden oldu. Geleneksel olarak bağımsız satış temsilcilerine güvenen şirket, bu stratejinin modern tüketicilere ulaşmada yetersiz kaldığını gözlemledi.

Kaynak: Haber Merkezi