Mutfaklarda Alarm! Ünlü Düdüklü Tencere Markası 1.8 Milyon Ürününü Acil Toplatıyor

Mutfak gereçleri sektöründe tanınan SharkNinja markasına ait tam 1 milyon 846 bin 400 adet düdüklü tencere, ciddi bir güvenlik riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Yapılan açıklamaya göre, bazı ürünlerde tespit edilen üretim hatası, patlama tehlikesi taşıyor ve bu durum kullanıcılar için hayati tehlike oluşturabiliyor.