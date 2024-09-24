Mutfak Tüpüne Peş Peşe Zam: İşte Aygaz İpragaz Bizim Gaz Güncel Fiyatları

Mutfakların olmazsa olmazı mutfak tüplerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Haziranda yapılan zam sonrası geçtiğimiz günlerde bir zam daha geldi. Peki Aygaz ve İpragaz tüp fiyatlarında son durum ne oldu?

Kaynak: Haber Merkezi

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Mutfak Tüpüne Peş Peşe Zam: İşte Aygaz İpragaz Bizim Gaz Güncel Fiyatları - Resim: 1

Mutfaklarda sıkça kullanılan ve temel ihtiyaçlardan biri olan mutfak tüpüne son dönemde gelen rekor zamlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Haziran ayında yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte zaten yüksek olan tüp fiyatlarına geçtiğimiz günlerde bir zam daha eklendi. Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen bu artışlar, sadece hanelerde değil, sanayi sektörü gibi birçok alanda da maliyetlerin yükselmesine sebep oluyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Haziran ayında gelen ÖTV zammıyla mutfak tüpü fiyatları bir anda 70 TL yükselmişti. Bu artıştan sonra tüp fiyatları 756 TL'ye kadar çıkarken, son gelen zamla birlikte bu rakam 815 TL’ye ulaştı. Tüketiciler, özellikle sık kullanılan markalar olan Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların fiyatlarına gelen zamlarla daha fazla maliyetle karşı karşıya kaldı. Fiyat artışları sadece ev kullanıcılarını değil, üretim için tüp kullanan sanayi işletmelerini de olumsuz etkiliyor.

Özellikle sabit gelire sahip olan emekli ve maaşlı çalışanlar, bu artışlarla birlikte daha fazla ekonomik yük altında kalıyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, temel ihtiyaçlar arasında yer alan mutfak tüpünün zamlanmasıyla daha da zorlayıcı hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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