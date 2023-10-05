Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi
Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Ekim ayı vatandaşı zorlamaya başladı. İşte tüp fiyatlarındaki son durum...
Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Ekim ayı tüp fiyatlarını uçurdu. 4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.
Tüp fiyatlarına gelen zamlar pek çok vatandaşın var olan geçim mücadelesinin üzerine binerken, tüp fiyatlarına bir zam daha uygulandı. 4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu...
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası