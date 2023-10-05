Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi

Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Ekim ayı vatandaşı zorlamaya başladı. İşte tüp fiyatlarındaki son durum...

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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi - Resim: 1

Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Ekim ayı tüp fiyatlarını uçurdu. 4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi - Resim: 2

Tüp fiyatlarına gelen zamlar pek çok vatandaşın var olan geçim mücadelesinin üzerine binerken, tüp fiyatlarına bir zam daha uygulandı. 4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu...

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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi - Resim: 3

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi - Resim: 4

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi - Resim: 5

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

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