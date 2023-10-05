Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi

Tüp fiyatlarına gelen zamlar pek çok vatandaşın var olan geçim mücadelesinin üzerine binerken, tüp fiyatlarına bir zam daha uygulandı. 4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu...