Mutfak Devi İflastan Kıl Payı Kurtuldu: Ancak Son Fabrikasını da Kapatacak
ABD merkezli efsanevi gıda saklama kabı markası Tupperware, iflas başvurusunun ardından ABD iflas mahkemesi tarafından alınan kararla yeniden ayağa kalktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Alacaklı yatırımcılarla yapılan anlaşma sayesinde ünlü şirket, yeniden yapılandırılarak borçlarını azaltmayı başardı. Ancak bu dönüşüm, şirketin ABD’deki son üretim tesisini kapatmasını ve marka ismini değiştirmesini de beraberinde getirdi. Tupperware’in yeni dönemde üretimini Meksika’ya taşıyacağı duyuruldu.
YENİ İSİMLE PİYASADA YENİDEN CANLANACAK
Delaware mahkemesinin kararıyla Tupperware, artık “The New Tupperware Co.” adı altında faaliyet gösterecek. 23.5 milyon dolarlık nakit girişi ve 63 milyon dolarlık borç indirimi içeren anlaşma kapsamında şirket, alacaklı bir grup yatırımcıya satıldı. Bu yatırımcılar arasında ünlü fon yöneticileri Stonehill Capital Management ve Alden Global Capital bulunuyor. Yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak, ABD’deki Güney Carolina’da bulunan son fabrika kapatılacak ve yaklaşık 150 işçi işsiz kalacak.
DÜNYA GENELİNDE 300 BİN TEMSİLCİSİ BULUNUYOR
Tupperware, uzun yıllardır doğrudan satış modeli ile geniş bir müşteri kitlesi edindi. Dünya genelinde 300 bin temsilcisi olan marka, aile ve arkadaş çevresinde yapılan Tupperware partileriyle biliniyor. Ancak, pandemi döneminde evde yemek yapma alışkanlıklarının artışıyla yaşanan geçici satış artışına rağmen, şirketin borç yükü dengeyi sağlayamadı. Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan Tupperware, toplamda 1.2 milyar dolarlık borç altında olduğunu duyurmuştu.
YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİ
Tupperware, yeniden yapılanma sürecinde büyüme hedeflerini de güncelledi. ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Malezya gibi pazarlarda güçlenmeyi hedefleyen şirket, Avrupa ve Asya pazarlarında da büyümeyi amaçlıyor. Özellikle cam saklama kapları gibi rakip ürünlerin pazar payını artırmasıyla rekabetin arttığı sektörde Tupperware, yenilikçi bir yaklaşımla konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI
Yıllar içinde hisse değerlerinde büyük kayıplar yaşayan Tupperware, 2013’te 100 dolara kadar yükselen hisse fiyatının ardından iflas başvurusuyla 10 cent’in altına kadar düştü. Yeni anlaşma sonrası borsadan çekilen şirket, özel bir girişim olarak yoluna devam edecek. Yeni yönetimle birlikte Tupperware’in, "start-up ruhuyla" tekrar canlanması planlanıyor.