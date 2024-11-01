Mutfak Devi İflastan Kıl Payı Kurtuldu: Ancak Son Fabrikasını da Kapatacak

DÜNYA GENELİNDE 300 BİN TEMSİLCİSİ BULUNUYOR

Tupperware, uzun yıllardır doğrudan satış modeli ile geniş bir müşteri kitlesi edindi. Dünya genelinde 300 bin temsilcisi olan marka, aile ve arkadaş çevresinde yapılan Tupperware partileriyle biliniyor. Ancak, pandemi döneminde evde yemek yapma alışkanlıklarının artışıyla yaşanan geçici satış artışına rağmen, şirketin borç yükü dengeyi sağlayamadı. Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan Tupperware, toplamda 1.2 milyar dolarlık borç altında olduğunu duyurmuştu.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİ

Tupperware, yeniden yapılanma sürecinde büyüme hedeflerini de güncelledi. ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Malezya gibi pazarlarda güçlenmeyi hedefleyen şirket, Avrupa ve Asya pazarlarında da büyümeyi amaçlıyor. Özellikle cam saklama kapları gibi rakip ürünlerin pazar payını artırmasıyla rekabetin arttığı sektörde Tupperware, yenilikçi bir yaklaşımla konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.