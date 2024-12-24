Muş’ta En Tatlı Hasat Başladı! 2 Milyar 500 Milyonluk Rekor

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl beklentilerinin üzerinde bir verim elde ettiklerini belirtti. Kızılkaya, “Başlangıçta 450 bin ton şeker pancarı hedefliyorduk. Ancak güzel ve verimli bir sezon geçirdik, 520 bin ton civarında bir alıma ulaştık. Yoğun alımlar nedeniyle stok sahamızda bazı sıkışıklıklar yaşandı ve bu durum pancarda kısmi kayıplara yol açtı. Yine de çiftçimizin elinde ürün bırakmadık. Sezonun kapanışını birkaç gün içinde gerçekleştireceğiz” dedi.