Muş’ta En Tatlı Hasat Başladı! 2 Milyar 500 Milyonluk Rekor
Muş’ta gerçekleştirilen 43. Şeker Pancar Alım Kampanyası, üreticilere ve kent ekonomisine önemli bir destek sağladı. Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından organize edilen kampanya kapsamında, 58 köyde 85 bin dönümlük alanda şeker pancarı üretimi yapan 1.711 çiftçi tarafından toplam 520 bin ton şeker pancarı teslim edildi. Bu üretimin, kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl beklentilerinin üzerinde bir verim elde ettiklerini belirtti. Kızılkaya, “Başlangıçta 450 bin ton şeker pancarı hedefliyorduk. Ancak güzel ve verimli bir sezon geçirdik, 520 bin ton civarında bir alıma ulaştık. Yoğun alımlar nedeniyle stok sahamızda bazı sıkışıklıklar yaşandı ve bu durum pancarda kısmi kayıplara yol açtı. Yine de çiftçimizin elinde ürün bırakmadık. Sezonun kapanışını birkaç gün içinde gerçekleştireceğiz” dedi.
ŞEKER ÜRETİMİNDE ÇİFTÇİYE DESTEK
Kızılkaya, üretim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar yaklaşık 48 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdik. Kalan üretimi 10-15 gün içinde tamamlayarak toplamda 55 bin ton şeker üretimine ulaşmayı planlıyoruz. Kampanya kapsamında çiftçilere doğrudan 1 milyar 250 milyon TL pancar bedeli ödenecek. Ayrıca, nakliye ve diğer giderlerle birlikte toplam ekonomik katkı 1 milyar 400 milyon TL’yi aşacak” ifadelerini kullandı.
2,5 MİLYAR TL’LİK EKONOMİK KATKI
Şeker üretimi ve sektöre sağlanan desteklerle birlikte Muş ekonomisine toplamda 2 milyar 500 milyon TL’lik katkı sağlanmış olacak. Kızılkaya, “Bu süreçte çiftçilerimize yaklaşık 90 milyon TL tutarında istihkak ödemesi de yapılacak. Şeker pancarı üretimi hem çiftçilerimize hem de kent ekonomisine büyük bir destek sağladı” diye konuştu.