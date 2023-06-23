Müslüme cinayetinde yeni gelişme!

Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021’de Mersin Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, kayboldu.

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Y. tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

DEDE TUTUKLANDI

Müslüme'nin cansız bedenin bulunması sonrası Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Müslüme Yağal'ın dedesi tutuklu sanık H.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kayınbabası H.Y. tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia eden S.Y'nin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınması için randevu tarihinin beklendiğini belirtti. Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem