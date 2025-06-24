MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'den Tepki Çeken Sözler: 'Çocuk İşçiliği'ni Savundu, Zorunlu Eğitimi Hedef Aldı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Özdemir, yüksek faiz ve vergi politikalarının işletmeleri zorladığını vurgulayarak, “Devlet, vergileri azaltarak piyasaya nefes aldırmalı” dedi. Özellikle banka ve sigorta sektöründeki vergilerin sanayicileri baskı altına aldığını belirten Özdemir, finansman üzerindeki vergi yükünün belirli dönemlerde hafifletilmesi gerektiğini savundu.

Özdemir, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde, Orta Vadeli Program’ın (OVP) enflasyonla mücadelede kısmi başarı sağladığını, ancak günümüz koşullarında revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Vergi politikalarında reform çağrısında bulunan Özdemir, çocuk odaklı vergi teşviklerinin artırılmasını önererek, “Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin iş gücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı” dedi.

ZORUNLU EĞİTİMİ HEDEF ALDI

Eğitim sistemine yönelik eleştirilerini de dile getiren Özdemir, zorunlu eğitimi hedef alarak esnetilmesi gerektiğini savundu. Mevcut 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemini “çok yanlış bir uygulama” olarak nitelendirerek, “Ülkeye herhangi bir faydası yok” dedi.

'ÇOCUK İŞÇİLİĞİ' SAVUNDU

Özdemir, eğitim sisteminin gençleri mesleğe hazırlamadığını ve mezunların kendi alanlarında iş bulamadığını belirterek, “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” şeklinde konuştu. Özdemir, her bireyin aynı akademik başarıyı gösteremeyeceğini ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap verilemeyeceğini iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi