Murat Ülker'den Borç İtirafı: 8 Yılda 40 Fabrika Sattık

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding’in 2018’de başlayan borç yeniden yapılandırma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülker, 8 yılda 40 fabrika ve bazı markaları satarak 7,5 milyar dolar borç ödediklerini belirtti.

Son Güncelleme:
Murat Ülker'den Borç İtirafı: 8 Yılda 40 Fabrika Sattık
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding’in 2018’de başlayan borç yeniden yapılandırma sürecinde 7,5 milyar dolarlık borcun 500 milyon dolara kadar indirildiğini söyledi.

'8 YILDA 40 FABRİKA SATTIK'

Bu süreçte 40 fabrika ve bazı varlıklarını sattığı kaydeden Ülker, üretim ve istihdamı artırmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'a açıklamalarda bulunan Murat Ülker, şirketin son 8 yıllık finansal dönüşümünü anlattı. Ülker, "2018 yılında toplam ciromuz 11 milyar dolardı. Yeniden yapılandırma sonrası geçen 8 yılda 40 fabrika, bazı markalarımızı ve arsalarımızı sattık. 7.5 milyar dolar borç ödedik. Ciromuz da şu anda 16 milyar doları buluyor. Yeniden yapılandırmaya dahil borçlarımız 500 milyon dolara indi." ifadelerini kullanarak borç stoklarını ciddi manada erittiklerini ifade etti.

'KOUŞLLAR ÇOK UYGUN, NEDEN TOPTAN KAPATAYIM'

"O 500 milyon doları kapatamadınız mı?" sorusuna ise Murat Ülker, "Koşulları çok uygun. Neden toptan kapatayım? Takvimine uyarak ödememizi yapıyoruz." yanıtını verdi.

'ÜRETİMDE DÜŞME DEĞİL ARTIŞ OLDU'

40 fabrika kapatmalarının ardından üretim sürecine de değinen Ülker, "40 fabrika satmamıza rağmen üretimimizde düşme değil artış oldu. Çünkü, kalan tesislerimizin kapasitelerini artırdık." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Murat Ülker
Son Güncelleme:
Altında Sert Düşüş! Gram Fiyatı 6 Bin Liranın Altına İndi Gram Fiyatı Kritik Eşiğin Altına İndi
Yüksek Maaş ve Erken Emeklilik İçin Kritik Karar: Yargıtay Son Noktayı Koydu Yüksek Maaş ve Erken Emeklilik İçin Kritik Karar: Yargıtay Son Noktayı Koydu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM 33. Genel Kurulu'nda Konuştu: Bir Yıldaki İhracatı Artık Bir Haftada Yapıyoruz 'Bir Yıldaki İhracatı Bir Haftada Yapıyoruz'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altında Sert Çöküş: 7 Ayın En Düşük Seviyesi Görüldü! İşte Son Rakamlar Altında Sert Çöküş: 7 Ayın En Düşük Seviyesi Görüldü! İşte Son Rakamlar
ÇOK OKUNANLAR
Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi
Kurultay Düğümünde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı Kurultay Krizinde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak? Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?
ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm
ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık