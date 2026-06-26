Murat Ülker'den Borç İtirafı: 8 Yılda 40 Fabrika Sattık

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding’in 2018’de başlayan borç yeniden yapılandırma sürecinde 7,5 milyar dolarlık borcun 500 milyon dolara kadar indirildiğini söyledi.

'8 YILDA 40 FABRİKA SATTIK'

Bu süreçte 40 fabrika ve bazı varlıklarını sattığı kaydeden Ülker, üretim ve istihdamı artırmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'a açıklamalarda bulunan Murat Ülker, şirketin son 8 yıllık finansal dönüşümünü anlattı. Ülker, "2018 yılında toplam ciromuz 11 milyar dolardı. Yeniden yapılandırma sonrası geçen 8 yılda 40 fabrika, bazı markalarımızı ve arsalarımızı sattık. 7.5 milyar dolar borç ödedik. Ciromuz da şu anda 16 milyar doları buluyor. Yeniden yapılandırmaya dahil borçlarımız 500 milyon dolara indi." ifadelerini kullanarak borç stoklarını ciddi manada erittiklerini ifade etti.

'KOUŞLLAR ÇOK UYGUN, NEDEN TOPTAN KAPATAYIM'

"O 500 milyon doları kapatamadınız mı?" sorusuna ise Murat Ülker, "Koşulları çok uygun. Neden toptan kapatayım? Takvimine uyarak ödememizi yapıyoruz." yanıtını verdi.

'ÜRETİMDE DÜŞME DEĞİL ARTIŞ OLDU'

40 fabrika kapatmalarının ardından üretim sürecine de değinen Ülker, "40 fabrika satmamıza rağmen üretimimizde düşme değil artış oldu. Çünkü, kalan tesislerimizin kapasitelerini artırdık." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ekonomim